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媽祖神衣羅浮宮封館走秀遭疑非事實 奉天宮訝異

2019-09-30 03:44中央社 29日綜合報導

媒體報導，嘉義縣新港奉天宮媽祖神明衣至法國羅浮宮活動，促成的里昂庭國際控股集團對外宣稱封館走秀，並非事實。廟方得知消息後，感到很訝異，表示需等負責牽線的廟方顧問和主辦單位回國後，才能釐清。

中央社記者晚間透過臉書聯絡上里昂庭公司，公司人員說，負責人黃韻庭目前在法國辦活動，10月3日回國，屆時會對外說明。

新港奉天宮秘書李冠儀接受中央社記者訪問表示，當初會同意出借開台媽祖的神明衣前往法國羅浮宮展示，單純只是認為想藉此提高國際知名度而已；蘋果日報爆料並非里昂庭公司宣稱的封館走秀，廟方也感到很訝異。

李冠儀指出，媽祖神明衣法國走秀之旅，是由奉天宮資深顧問蕭旭志牽線，與台灣設計師張暘、里昂庭國際控股集團負責人黃韻庭帶著開台媽祖的神明衣，前往法國巴黎參加9月30日時尚遶境「羅浮之夜，紅樓夢境」活動，當初黃韻庭對外的說法是封館走秀。

李冠儀說，廟方對黃韻庭不清楚也不認識。目前媽祖神明衣已由蕭旭志帶往法國，在當地有一連串的拜訪行程，第一站是駐法台北辦事處，其中一站則是法國羅浮宮，至於有沒有所謂為了台灣封館走秀，需等蕭旭志和主辦單位回國後，才能進一步說清楚。

法國媽祖里昂

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