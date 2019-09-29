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解決棄置文蛤廢殼 雲林10月試辦鋪沙洲抑制揚塵

2019-09-29 17:34聯合報 記者李京昇╱即時報導

台西鄉保林地時常出現廢棄文蛤殼，一堆又一堆的廢殼形成小山，縣議員黃淑鈴盼望相關單...
台西鄉保林地時常出現廢棄文蛤殼，一堆又一堆的廢殼形成小山，縣議員黃淑鈴盼望相關單位能解決問題。圖／縣議員縣黃淑鈴提供
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雲林台西等鄉鄉文蛤養殖面積達上千公頃，產量約占全台6成，但殼廢棄物難以清除，近年更出現大量暴斃，文蛤殼被大量棄置在保安林地；雲林縣府環保局指出，目前嘗試將文蛤殼用於麥寮濁水溪沙洲，利用文蛤殼舖在細沙上讓馬鞍藤攀附，達到固砂成效，也盼望解決廢殼問題。

這幾年疑因氣候等因素造成文蛤育成率欠佳，今年情況更出現大量文蛤暴斃情況，育成率僅約3成，甚至養殖業者收不到1成，台西、麥寮等鄉鎮常常有棄置的文蛤殼堆。

有養殖專家學者認為，文蛤出現異常死亡情況，推測是是疾病抵抗力逐年下降、魚塭水質與池底環境惡化，加上今年7、8月，飽受豪雨與連續高溫影響，導致病菌大量孳生引發文蛤大量暴斃。

也因此台西、口湖等鄉鎮保林地，成為文蛤殼棄置點，還是時常可見一座座「文蛤殼」形成的小山；縣議員黃淑鈴表示，近幾年保林地成為堆置廢棄文蛤殼天堂，較偏僻的地方或路邊也常可見廢棄殼，影響市容也可能造成交通安全疑慮。

黃淑鈴說，台西保林地的文蛤殼小山，她曾請相關單位應急處理，將廢棄殼碾碎夷為平地，但前陣子又出現暴斃情況，小山又馬上凸起，盼望縣府等單位可協助地方處理廢殼問題。

雲林縣環保局長黃士漢表示，近期是東北季風季節，第三河川局正在濁水溪麥寮出海口200公頃的大沙洲進行揚塵防治措施，今年以種植馬鞍藤，並開鑿18口水井澆灌降低揚塵，4月曾嘗試將文蛤殼舖在10公頃細沙上，讓植物攀附達到固砂效果。

他指出，目前已規畫10月再次試辦，預計在西濱大橋到麥寮出海口約20公頃面積，將文蛤殼鋪設在細沙上，若整體成效良好，未來實施可同時解決文蛤廢棄物與揚塵問題。

台西鄉保林地時常出現廢棄文蛤殼，一堆又一堆的廢殼形成小山，縣議員黃淑鈴盼望相關單...
台西鄉保林地時常出現廢棄文蛤殼，一堆又一堆的廢殼形成小山，縣議員黃淑鈴盼望相關單位能解決問題。圖／縣議員縣黃淑鈴提供
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台西鄉保林地時常出現廢棄文蛤殼，一堆又一堆的廢殼形成小山，縣議員黃淑鈴盼望相關單位能解決問題。圖／縣議員縣黃淑鈴提供
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廢棄物高溫水質

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