台南東山夜祭近 警車護送阿立母分靈返大公廨

2019-09-29 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



白河警分局東河派出所，今由所長岩東華（右）、東河里長吳火生迎請阿立母分靈返大公廨，過程虔誠。記者謝進盛／攝影 分享 facebook 台南東山吉貝耍西拉雅族夜祭與孝海祭接近，當地白河警分局東河派出所是國內各警政單位唯一祭拜阿立母，今由派出所所長岩東華、東河里長吳火生，迎請阿立母分靈返大公廨，期盼庇佑鄉親，過程虔誠。

東山西拉雅族夜祭活動，將於下月2日登場，當天下午2時起部落導覽，晚上6時30分起起孩童牽曲與舞蹈，7時起原住民族歌舞交流晚會，11時起夜祭拜豬牽曲，3日上午8時起三向祭拜阿立母，下午1時30分起孝海祭，除了族人外，多年來吸引學子及熱愛宗教歷史儀式特色者參與。

西拉雅族東山吉貝耍部落為東河派出所轄區，自2009年起由前東河派出所所長陳進堯前往吉貝耍大公廨分靈請回阿立母坐鎮，祈求轄內治安平順。

而東河派出所原僅祭拜1只阿立矸，然某年將阿立矸請回大公廨後，夜祭結束卻被其他民眾請錯帶回，只好再請另只阿立矸回所內供奉。未料，錯拿的民眾將東河所阿立矸送回，以致後來同時祭拜兩只。巧合的是，後來白河警分局水雲派出所裁併與東河所合署辦公，兩個壺就分別代表兩個所。

東河所祭祀阿立母10年，今年里長將請示阿立母，將已裁撤的水雲所阿立矸請回家中，東河所僅留1只阿立矸。