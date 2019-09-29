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愛心有效率！台灣心義工團助弱勢建屋 3天半完工

2019-09-29 15:25聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣水上鄉印尼籍羅姓新住民，嫁來台灣十餘年，育有2名未成年子女，丈夫今年5月罹癌過世，經村長協助轉介至水上社會福利服務中心，由「社團法人台灣心義工團」協助3天半完成重建，今天將完工新屋鑰匙交給羅女，水上鄉長劉敬祥也承諾，出資機票圓羅女返鄉夢，讓羅一家人感動落淚說，「只要有能力，我也要幫助別人！」

「社團法人台灣心義工團」理事長尤瑞豐指出，義工團為全台弱勢家庭提供房屋修繕服務，每個周末各行各業義工們聚集，來往各個縣市為弱勢家庭「築家」和「築夢」，此次羅女房屋重建共有90多位義工出力出錢，今天完工入厝，依照慣例將房子鑰匙交給羅女後，3個月後會房屋檢測，若有問題立刻改善，之後房子將完全屬於屋主，所有義工不再回來拜訪與拍照。

南和村長羅錕毅說，羅女18年前嫁到台灣，與羅姓丈夫從事農業工作，雖然收入僅能溫飽，但一家人彼此陪伴、相當知足，羅姓丈夫5月過世後，他發現羅女住處房子破舊，立即申請急難救助金，也透過各單位協助申請「台灣心義工團」整修老舊房舍。

「整建一間房子3天半就完工！」他說，義工團真的很熱心，日前一次來90多人，他們從全國各地自行開車來當義工，不僅幫忙蓋房子、架設水電、買家具，還要自付伙食、交通、住宿費，他實在太感動，只能幫忙贊助部分建材、飲料錢。

立委蔡易餘、水上鄉長劉敬祥、社會局副局長張翠瑤等人，今天都到場感謝義工團，提供羅女一家人安全溫暖居住環境，劉敬祥得知羅女18年都沒機會返鄉，現場允諾願協助出資來回機票，圓她回鄉探望家人夢想，羅的女兒也親手寫下感恩卡片，並感動落淚表示「未來有能力，會像義工團一樣，幫助有困難的人！」

蔡易餘說，原本無法居住的房子，因為義工投入，以4天整建成為安全、舒適的新房，裡面家具、電器用品應有盡有，展現台灣人熱血、熱心精神，真的很感謝台灣社會有這群默默行善的團體，結合資源幫助更多的人。

張翠瑤表示，嘉義縣人口結構，老人比例全國第一，身障比例全國第三，新住民也非常多，相對來說嘉義縣脆弱家庭比例也較多，為服務這些家庭，縣府設立六處社會福利中心，這次透過水上社福中心連結資源，感謝全國參與志工，不僅出錢出力，也為弱勢家庭付出愛心。

羅女（左）看見房屋整建完工，不禁熱淚盈眶感謝，「只要有能力，也要幫助別人！」記者...
羅女（左）看見房屋整建完工，不禁熱淚盈眶感謝，「只要有能力，也要幫助別人！」記者卜敏正／翻攝
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「社團法人台灣心義工團」協助羅女重建房屋，今天宣布完工交屋。記者卜敏正／翻攝
「社團法人台灣心義工團」協助羅女重建房屋，今天宣布完工交屋。記者卜敏正／翻攝
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嘉義縣社會局副局長張翠瑤（右起），立委蔡易餘，今天都到場感謝義工團，提供羅女一家...
嘉義縣社會局副局長張翠瑤（右起），立委蔡易餘，今天都到場感謝義工團，提供羅女一家人安全溫暖居住環境。記者卜敏正／翻攝
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