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台西區社會福利服務中心啟用 守護偏鄉弱勢家庭福利

2019-09-29 13:51聯合報 記者李京昇╱即時報導

雲林縣台西區社會福利服務中心日前舉辦「雲林縣台西區社會福利服務中心暨雲林縣實物銀行啟用揭牌典禮，並由縣府秘書長張志銘及與會代表等共同揭牌，未來中心將受理社會福利諮詢及提供台西、麥寮、東勢及四湖4鄉鎮弱勢家庭相關福利服務。

張志銘說，雲林是農業大縣，有很多青壯人口都往都市就業發展，加上少子化影響，截至108年8月底止，雲林65歲以上老人計有12萬4963人，占本縣人口18.3%，為全國老化第二名縣市，且有逐年持續增加趨勢。

他表示，為提升社福資源輸送管道，縣府依6大警勤區設置6區社會福利服務中心，以提供縣民近便性、在地化及專業化家庭服務，台西區社會福利服務中心結合在地相關資源，協助弱勢家庭，並期藉由中心服務，強化家庭功能，增進他們社會適應能力。

縣府社會處長林文志指出，感謝衛生福利部公益彩券回饋金補助經費以及公益彩券中獎人捐贈6百萬元，支持雲林縣成立社會福利服務中心，今年也向前瞻基礎建設計畫爭取109年度經費，繼續為各社會福利服務中心增添許多館舍設施，加強設備友善性，提供多元及便利的服務空間。

林文志表示，台西區社會福利服務中心，服務區域包含東勢鄉、台西鄉、四湖鄉及麥寮鄉約10萬7千人口，為能呼應以家庭為中心核心理念，提供家庭支持及預防服務，期待中心連結各項專業服務組成社區網絡。

中心開放時間為周一至周五上午8時30分至中午12時，下午1時30分至晚間6時，並在周六延長服務自上午9時至下午5時。

雲林縣台西區社會福利服務中心日前啟用揭牌，未來中心將受理社會福利諮詢及提供台西、...
雲林縣台西區社會福利服務中心日前啟用揭牌，未來中心將受理社會福利諮詢及提供台西、麥寮、東勢及四湖4鄉鎮弱勢家庭相關福利服務。圖／雲林縣府提供
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