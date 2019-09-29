蛙抵嘉啦！ 泡泡樹蛙移大林與諸羅樹蛙對話

2019-09-29 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



國際藝術家霍夫曼設計的「泡泡樹蛙」，日前被議員質疑，從嘉義縣府前自由廣場設置處「消失」，經縣府說明移往大林鎮運動綠廊，今天由嘉義縣長翁章梁、大林鎮長簡志偉，縣議員許有彊、劉雅文、縣農會總幹事黃貞瑜等人共同剪綵啟用，強調透過地景藝術連結地方特色，彰顯大林保育諸羅樹蛙的努力。

翁章梁表示，縣府過去幾年設置許多地景藝術品，藝術若結合在地特色，不僅發揮更大觀賞效益，也可透過藝術進入社區、深入民眾生活，民眾在耳濡目染氛圍中，感受藝術與人文對話。

他說，因為大林鎮許多地方樹林，都曾發現諸羅樹蛙棲息，學校、社區也持續推動諸羅樹蛙保育，因此決定「泡泡樹蛙」移置大林鎮運動綠廊。

大林鎮長簡志偉表示，24年前在嘉義發現的諸羅樹蛙，大林鎮三角、義和、過溪、上林、中林和明華里等地，都有牠的蹤跡，上林社區發展協會，近年也致力推廣保育，「泡泡樹蛙」公共藝術移置大林，得到很多大林鎮民認同與肯定。