成大爆發今年第一起 校園群聚感染登革熱

2019-09-29 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



雖然天氣逐漸轉涼，但是今年第一起校園群聚感染登革熱仍爆發，台南市衛生局今天公布成大校園新增3起本土及境外移入病例，總計成大已有4起病例。

成大主任秘書李俊璋今天表示，為了避免疫情擴大，除了校園內全面禁行噴藥與孳清之外，下周一起校園內將設立發燒篩檢站，校園內每天進出的兩、三萬師生，都將全面每天進行發燒篩檢，希望能夠在第一時間找出可疑的病例，避免病例再擴散。

李俊璋並表示，成大在台南104年登革熱大爆發時，曾研發掌蚊人APP，未來將針對境外及台灣的學生進行發燒主動通報、加強管控。

成大在本月24號時確診今年台南第26個本土病例，是一名校內的博士生，並未出國，卻染上登革熱。

衛生局今天再公布第27及28例本土病例及第32例境外移入病例，1周之內增加3個病例，而且都是成大的學生。

其中第32個病例，男性、來自東南亞，跟第26個病例都住在勝利校區的宿舍，兩者相距不到50公尺。

本土病例部分，第27個病例 、男性，與第32個病例都在自強校區上課。第28個病例、女性，與第26個病例都住在勝利校區。

衛生局表示，第32個境外移入病例，10號入境台灣之後，12號出現發燒症狀，但是沒有就醫、自行服藥退燒，現在已經沒有症狀，也幾乎測不出病毒，而該病例是在第26個病例發病之後，衛生局到校園裡面擴大採血500人發現，懷疑可能是這一波感染的來源。

衛生局表示，第27個病例家住在北區東興里，同住的家人並沒有發現症狀，但仍將進行擴大採血與相關的噴藥作業。

成大則表示，周六及周日兩天，除了宿舍區，也針對自強校區機械系、成功校區資工系、光電系各棟大樓，與幼兒園，及光復校區的中正堂、位於勝利路的體育館游泳池與力行校區等全面進行噴藥。

衛生局提， 不僅學校的師生要注意，民眾最近前往校園內也要特別注意，一旦出現發燒等症狀一定要盡快就醫。