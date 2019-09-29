不一樣的重陽禮物！ 結婚60年爺奶圓夢披白紗

2019-09-29 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



九九重陽節將至，雲林縣口湖鄉公所今年帶給長輩們不一樣的重陽節禮物，日前邀請25對結婚50年以上的夫妻穿西裝、披白紗，並邀婚紗業者幫長者們攝影留念，不少長輩笑著直說「遲來一甲子的婚紗，終於圓夢」。

25對結婚50年以上的阿公阿嬤們，在口湖遊客中心經婚紗業者團隊，幫忙吹頭髮、做造型，並穿上西裝、禮服，「阿公親阿嬤一下嘛！」、「靠近一點擁抱看前面」，接著由攝影師為他們拍下一張張幸福洋溢的照片，場面氣氛充滿喜氣和溫馨感。

到場的25對老夫婦中，有8對是結婚60年以上的鑽石婚，其他17對是50年以上金婚，83歲陳奶奶說，因為和先生家境都不寬裕，早年兩人結婚只有簡單儀式，更不用說能穿上白紗，如今重溫當年結婚喜悅，讓她很有幸福感。

86歲洪阿公則表示，他從小到現在都住在沿海，討海或務農維生，早期物資匱乏，大家結婚幾乎沒拍婚紗照，更不用說穿西裝、打領帶，補拍婚紗照讓他有一圓老夣的感覺。

口湖鄉長林哲凌提到，往年重陽節都是贈送長輩金戒指、項鍊或敬老金，時間對一對夫妻來說，是經營婚姻的最佳證明，今年想透過不同方式，用照片為長輩見證他們的愛情，讓他們留下難忘回憶。