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不一樣的重陽禮物！ 結婚60年爺奶圓夢披白紗

2019-09-29 10:39聯合報 記者李京昇╱即時報導

九九重陽節將至，雲林縣口湖鄉公所今年帶給長輩們不一樣的重陽節禮物，日前邀請25對結婚50年以上的夫妻穿西裝、披白紗，並邀婚紗業者幫長者們攝影留念，不少長輩笑著直說「遲來一甲子的婚紗，終於圓夢」。

25對結婚50年以上的阿公阿嬤們，在口湖遊客中心經婚紗業者團隊，幫忙吹頭髮、做造型，並穿上西裝、禮服，「阿公親阿嬤一下嘛！」、「靠近一點擁抱看前面」，接著由攝影師為他們拍下一張張幸福洋溢的照片，場面氣氛充滿喜氣和溫馨感。

到場的25對老夫婦中，有8對是結婚60年以上的鑽石婚，其他17對是50年以上金婚，83歲陳奶奶說，因為和先生家境都不寬裕，早年兩人結婚只有簡單儀式，更不用說能穿上白紗，如今重溫當年結婚喜悅，讓她很有幸福感。

86歲洪阿公則表示，他從小到現在都住在沿海，討海或務農維生，早期物資匱乏，大家結婚幾乎沒拍婚紗照，更不用說穿西裝、打領帶，補拍婚紗照讓他有一圓老夣的感覺。

口湖鄉長林哲凌提到，往年重陽節都是贈送長輩金戒指、項鍊或敬老金，時間對一對夫妻來說，是經營婚姻的最佳證明，今年想透過不同方式，用照片為長輩見證他們的愛情，讓他們留下難忘回憶。

林哲凌說，今年特別聘請專業婚紗公司為結婚50年以上夫妻拍攝婚紗照，贈送每對夫妻8組照片，重陽節前夕將在北港鎮朝聖高悅酒店舉辦「再回到從前」喜宴，讓親友們獻上祝福。

阿公阿嬤們開心穿上西裝、披白紗，相視而笑拍婚紗照。圖／口湖鄉公所提供
阿公阿嬤們開心穿上西裝、披白紗，相視而笑拍婚紗照。圖／口湖鄉公所提供
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雲林口湖鄉公所今年今年帶給長輩們不一樣的重陽節禮物，日前邀請25對結婚50年以上...
雲林口湖鄉公所今年今年帶給長輩們不一樣的重陽節禮物，日前邀請25對結婚50年以上的夫妻穿西裝、披白紗。圖／口湖鄉公所提供
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雲林口湖鄉公所今年今年帶給長輩們不一樣的重陽節禮物，日前邀請25對結婚50年以上...
雲林口湖鄉公所今年今年帶給長輩們不一樣的重陽節禮物，日前邀請25對結婚50年以上的夫妻穿西裝、披白紗。圖／口湖鄉公所提供
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雲林口湖鄉公所今年今年帶給長輩們不一樣的重陽節禮物，日前邀請25對結婚50年以上...
雲林口湖鄉公所今年今年帶給長輩們不一樣的重陽節禮物，日前邀請25對結婚50年以上的夫妻穿西裝、披白紗。圖／口湖鄉公所提供
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