太投入選情情緒失控 精神科醫師建議:轉換想法調整心情

2019-09-29 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台灣明年初將舉行大選，有些民眾因太過投入選情，造成頭疼、緊張、煩躁、食慾不振、連睡眠也受影響，台南市安南醫院精神科主任醫師張俊鴻今天說，關心國事固是好事，但對選舉過度熱衷，會對人的情緒造成太大波動，產生身心症狀，為避免因選舉症候群影響自身日常生活，他建議可藉由轉換想法、尋找一些管道宣洩情緒壓力、均衡飲食、增加不同視野、適當求助，或是建立健康的心態及認知來調整情緒。

台南有名民眾有輕度思覺失調症，平日可規律服藥，情緒控制尚穩定，但參加選舉造勢活動，情緒過於激動，出現迫害妄想、漫罵，被強制帶至精神科住院治療。

張俊鴻說，選舉本來是一件民主國家的常態活動，但每個人對政治的要求及理想期待差異甚大，很擔憂自己支持的人落選，這樣的熱情與焦慮亦會透過新聞、政論節目等傳播媒體而升溫，甚至在選舉造勢等高情緒張力的場合中被放大，出現生理與心理不適。

為避免因選舉症候群影響日常生活，張俊鴻建議可依照下列方式調整情緒，包括轉換想法，學著理性分析，選舉一定有贏有輸，可以給別人有機會做看看，情緒可以緩和。.尋找一些管道宣洩情緒壓力，可由唱歌、打球、看電影等休閒活動來紓壓，假日多安排戶外踏青，藉由管道出口宣洩多餘負面壓力。

均衡飲食也很重要，張主任表示，多補充各類營養包含維生素與礦物質，可提升身體正能量因應壓力。增加不同視野，別只專注在某一候選人的一句話。多瀏覽不同角度的意見與平衡報導，或可選擇較客觀的傳媒及專業人士進行閱聽。