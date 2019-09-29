第一屆「雲林咖啡馬拉松」 11月17日登場

2019-09-29 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



第一屆「雲林咖啡馬拉松」即將11月17日熱鬧登場，並以露營嘉年華、好客辦桌、特色咖啡料理等跑旅賽事呈現，更結合雲林78號快速道路，融入台灣咖啡節及雲林在地風情，並為今年台灣咖啡節觀光增添光采。

「2019 雲林咖啡半馬拉松」不僅會跑上全台灣第二長的78快速道路上，也是全台唯一「咖啡+路跑」特色賽事，途中穿梭兩旁種植著有五十多年歷史的芒果樹的著名古坑綠色隧道。

沿途更有多種特色補給站提供當地美食、咖啡，要讓跑者「喝到捨不得完賽」，會後也在綠色隧道有咖啡創意市集、咖啡人說咖啡、咖啡五感體驗博物館、咖啡野餐音樂會、體驗咖啡烘培等系列活動

雲林縣政府文化處表示，賽事分為三組，分別為半程馬拉松21公里、健跑組10公里、休閒組3公里，21公里以及10公里的路線，都會跑上最受跑者矚目的「78快速道路」，讓民眾享受奔馳國道的快感。

文化處指出，此次賽事以減塑為主，活動報名繳費後就贈送運動T恤、運動帽及完賽禮「不鏽鋼咖啡杯」，供跑者在咖啡市集中使用，減少紙杯使用量，希望全台灣及國際跑友，一起共襄盛舉。