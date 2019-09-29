親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

全國夾娃娃冠軍就是他！ 花170元贏得10萬獎金

教師證10元暢遊阿里山 享森林浴、看山嵐繚繞

2019-09-29 08:58聯合報 記者卜敏正╱即時報導

昨天是教師節，為感謝全國教師辛苦，弘揚尊師重道精神，嘉義林區管理處今年9月28日起至10月9日止，優惠教師暢遊阿里山，凡教師本人持「教師證」進入阿里山國家森林遊樂區，入園門票只要10元，即可到阿里山感受森林芬多精、看山嵐繚繞魅力。

嘉義林管處表示，阿里山森林遊樂區，位於海拔2000至2700公尺雲霧帶，除森林、日出與小火車，秋天是雲海登上高山舞台季節，園區內小笠原山、對高岳、沼平公園及慈雲寺等處，常見白色山嵐繚繞於層層山峰間，儼然真實放大版潑墨山水畫，壯麗景緻美不勝收。

遊客探訪阿里山秘境，可搭乘全台最高海拔電動車，前往祝山林道探訪秘境，在小笠原山360度觀景台環視群山，造訪帝雉家族，享受清靜的森林浴，達到更深度且療癒的阿里山之旅。也提醒遊客，阿里山遊樂區位於海拔2000公尺以上，日夜溫差大，請備妥禦寒衣物，遊程建議可上山林悠遊網查詢（網址：http://recreation.forest.gov.tw/index.aspx）。

另林務局嘉義林管處與阿里山受鎮宮，首次合作邀請「九天民俗技藝團」於10月2日上午11時，在阿里山國家森林遊樂區香林服務區表演平台演出；九天當家花旦藝人瑪利亞擔任主持人，對戰鼓、電音三太子、官將首解說，嘉義林管處更趁勢推出「阿里山人文及生態輕旅行」，提供門票優待及餐食券等多項好康，網路報名、限額參加。

嘉義林管處表示，「阿里山人文及生態輕旅行」，網路報名未成功者也不要覺得可惜，當日表演為免費參觀，演出結束後還可漫步在阿里山中欣賞自然風景，民眾趁這波擴大暖冬遊，12歲以下兒童免票入園優惠，攜家帶眷到阿里山出遊!

阿里山森林浴步道。圖／黃源明提供
阿里山森林浴步道。圖／黃源明提供
分享
小笠原山觀星臺雲海。圖／黃源明提供
小笠原山觀星臺雲海。圖／黃源明提供
分享
今年9月28日起至10月9日止，教師本人持「教師證」進入阿里山國家森林遊樂區，入...
今年9月28日起至10月9日止，教師本人持「教師證」進入阿里山國家森林遊樂區，入園門票只要10元。圖／嘉義林管處提供
分享

阿里山

相關新聞

第一屆「雲林咖啡馬拉松」 11月17日登場

2019-09-29 09:43

太投入選情情緒失控 精神科醫師建議:轉換想法調整心情

2019-09-29 09:43

西拉雅風管處添生力軍 下月起30名志工加入服務

2019-09-29 09:43

嘉義市最後老戲院明熄燈 市府喊話盼轉型藝文空間

2019-09-29 07:15

全國重機大會師 西螺湧車迷

2019-09-29 00:27

嘉市37年新榮戲院熄燈 上百教師觀影

2019-09-28 23:50

新榮戲院易主…嘉市府喊話新買主：盼轉型藝文空間

2019-09-28 23:44

重陽禮發放前人瑞亡 中央、嘉縣府不同調？

2019-09-28 23:37

補助秋行軍蟲用藥遭質疑 雲縣府澄清

2019-09-28 21:12

北港國際糕餅麻油節今明登場 捐發票可免費品嘗

2019-09-28 16:14

全國重機大會師 二千輛重機停放西螺大橋超吸睛

2019-09-28 15:49

水環境巡守志工開箱 嘉義縣巡河部隊大會師監測不馬虎

2019-09-28 15:44

阿里山秋季地景茶會 茶香琴音吸引外國交換學生

2019-09-28 15:33

台南永康路面今明整修 車流量大警方呼籲繞道

2019-09-28 15:29

嘉市孔子誕辰典禮 黃敏惠發智慧糕

2019-09-28 14:39

本土劇用九柑仔店熱播嘉義縣觀光追劇專車起跑！

2019-09-28 14:27

公私協力！下營上帝廟捐兩艘救災膠筏 民宿供收容

2019-09-28 14:15

泰國少年畫家手繪故宮院長人像故宮南院泰國月登場

2019-09-28 14:14

全台首學孔廟祭孔 全程採古禮

2019-09-28 13:10

嘉市教育處創意開箱文 要找「處長在哪兒？」

2019-09-28 12:51

另類行銷！台南傳統市場「開箱文」開放民眾拍照

2019-09-28 12:50

太搶手！台南小小警察體驗營安排刑案現場開箱文

2019-09-28 12:06

南科廠商參加國際生技綠能展 秀研發成果給你看

2019-09-28 12:01

影／嘉市新榮戲院最後巡禮 上百名教師來觀影

2019-09-28 11:31

重陽敬老禮發送前人瑞死亡 家人怨中央、縣府不同調

2019-09-28 10:16

芒果故鄉玉井農會慶百年 農特產品中心明開幕優惠多

2019-09-28 09:14

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

影／基隆港民眾登軍艦大排長龍 阿公級潛艦海獅最搶手

2019-09-28 11:56

北市大雨 信義區上午多路段積水

2019-09-28 15:30

台灣山域開放 玉管處：克服高山反應勿亂服藥物

2019-09-28 22:00

戀愛火車出發！竹縣單身聯誼秒殺 今天啟航到福隆踏青

2019-09-28 12:17

海隆王漁夫鍋冠軍出爐 基隆嚴選海鮮大車拚

2019-09-28 20:27

有洋蔥！超正單親媽靠「紋繡」開創不一樣的人生

2019-09-28 16:27

全國夾娃娃冠軍就是他！ 花170元贏得10萬獎金

2019-09-29 07:40

影／嘉市新榮戲院最後巡禮 上百名教師來觀影

2019-09-28 11:31

林智堅趣味「返校」謝師恩 祝福所有老師教師節快樂

2019-09-28 16:10

錫安國度使徒中心動工 未來可成新竹宗教新地標

2019-09-28 14:40

【即時短評】台中州廳「延程序之亂」 盧秀燕怎接招？

2019-09-28 21:24

另類行銷！台南傳統市場「開箱文」開放民眾拍照

2019-09-28 12:50

個資護過頭？攝影賽首獎陳小姐 律師：真實姓名昭公信

2019-09-28 12:16

黃珊珊將接副市長 自爆以前不想當公務員

2019-09-29 08:26

韓國瑜沒法打電動 10歲吳比不解：不打電動紓壓嗎？

2019-09-28 14:17

基隆基金一路落石騎士摔傷 議員指有安全威脅促改善

2019-09-28 14:38

影╱韓國瑜看「返校」 Wecare高雄：當極權惡霸漂白水

2019-09-28 15:57

敬老活動會場被嗆「垃圾」 黃捷決定告「韓粉」

2019-09-28 15:27

全國重機大會師 二千輛重機停放西螺大橋超吸睛

2019-09-28 15:49

「情定澎湖灣」海島世紀婚禮 新人貝殼教堂前情定一生

2019-09-28 21:17

2019桃園農博會今日開幕 5大亮點展現台灣農業魅力

2019-09-28 15:45

344年古蹟「旗後天后宮」陞樑吉慶 循古禮設百桌平安宴

2019-09-28 15:20

「宋家味兒」傳承老奶奶手藝 劍蝦韭黃水餃有基隆海味

2019-09-28 11:08

太搶手！台南小小警察體驗營安排刑案現場開箱文

2019-09-28 12:06

昔皇帝請狀元今成社區美食 「瓊林宴」連小英總統也愛

2019-09-28 21:43

黃捷要告「韓粉」 同黨、友黨都相挺

2019-09-28 23:53

迎接國慶 新北懸掛萬面國旗祝賀國家生日

2019-09-28 12:08

韓國瑜批「大港開唱」不入流 陳其邁： 以偏概全

2019-09-28 11:52

新北市長侯友宜賀重陽 致贈長者敬老金

2019-09-28 11:29

屏東看守所「紅豆NI」上市 嚐到助受刑人更生的甜蜜味

2019-09-28 13:19

嘉市教育處創意開箱文 要找「處長在哪兒？」

2019-09-28 12:51

今天山區豪雨不斷 員山子下午今年第三次分洪

2019-09-28 15:22

東北角發放千萬元重陽敬老金 鉅款鎖警槍櫃還重兵戒護

2019-09-28 20:06

林姿妙祭孔大典遲到 幕僚道歉

2019-09-28 14:59

林右昌爸爸拉手風琴一把罩 與台電送暖博愛仁愛之家

2019-09-28 16:40

民眾擅闖新北屈公病管制區打麻將 最高可罰30萬

2019-09-28 15:21

影╱韓國瑜參加原住民豐年祭 民眾熱情喊凍蒜

2019-09-28 18:36

嘉義市最後老戲院明熄燈 市府喊話盼轉型藝文空間

2019-09-29 07:15

重陽敬老禮發送前人瑞死亡 家人怨中央、縣府不同調

2019-09-28 10:16

跑比馬英九快以超速送辦、慢就妨礙交通 馬式幽默再現

2019-09-29 09:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top