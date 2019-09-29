教師證10元暢遊阿里山 享森林浴、看山嵐繚繞

2019-09-29 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



昨天是教師節，為感謝全國教師辛苦，弘揚尊師重道精神，嘉義林區管理處今年9月28日起至10月9日止，優惠教師暢遊阿里山，凡教師本人持「教師證」進入阿里山國家森林遊樂區，入園門票只要10元，即可到阿里山感受森林芬多精、看山嵐繚繞魅力。

嘉義林管處表示，阿里山森林遊樂區，位於海拔2000至2700公尺雲霧帶，除森林、日出與小火車，秋天是雲海登上高山舞台季節，園區內小笠原山、對高岳、沼平公園及慈雲寺等處，常見白色山嵐繚繞於層層山峰間，儼然真實放大版潑墨山水畫，壯麗景緻美不勝收。

遊客探訪阿里山秘境，可搭乘全台最高海拔電動車，前往祝山林道探訪秘境，在小笠原山360度觀景台環視群山，造訪帝雉家族，享受清靜的森林浴，達到更深度且療癒的阿里山之旅。也提醒遊客，阿里山遊樂區位於海拔2000公尺以上，日夜溫差大，請備妥禦寒衣物，遊程建議可上山林悠遊網查詢（網址：http://recreation.forest.gov.tw/index.aspx）。

另林務局嘉義林管處與阿里山受鎮宮，首次合作邀請「九天民俗技藝團」於10月2日上午11時，在阿里山國家森林遊樂區香林服務區表演平台演出；九天當家花旦藝人瑪利亞擔任主持人，對戰鼓、電音三太子、官將首解說，嘉義林管處更趁勢推出「阿里山人文及生態輕旅行」，提供門票優待及餐食券等多項好康，網路報名、限額參加。