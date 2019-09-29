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嘉義市最後老戲院明熄燈 市府喊話盼轉型藝文空間

2019-09-29 07:15聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義市新榮戲院陪伴市民37年，高齡90歲的創辦人江金富夫妻無力再經營，明將熄燈易主，嘉義市府昨邀請教師們免費到新榮戲院看電影，陪伴戲院謝幕。外傳新的買主擬朝連鎖戲院方向重建，文史工作者則希望朝向藝文空間使用，嘉義市文化局說，未來仍會與新買主繼續溝通，希望部分空間轉型成文化創新場域，留下老戲院的足跡。

江金富昨感謝大家最後來看電影，放映開始後默默回到熟悉的售票口，堅守崗位到最後一刻。他20歲時就開始在戲院工作，1982年開設新榮戲院，以播放二輪片為主，近年來傳統戲院一一倒閉，但江仍努力經營，6年前也曾引進五聲道立體音響及添購數位電影放映機，但仍抵不過大環境，成為嘉市最後一家結束營業的老戲院。

江金富說，過去客群都是學生居多，現今學生喜歡連鎖影城，可上餐廳又能逛街，他的戲院已落伍，且手機崛起，也讓學生不願走入戲院，只剩比較節儉的民眾，也有教授帶著外國觀光客來觀影，客群減少很多。

嘉義市老戲院一一凋零，連鎖影城陸續進駐，除了目前在文化路上的秀泰影城，in89影城目前也在民族路、成仁街口興建，預計是占地600坪的影城。

台灣圖書文化誌執行長郭盈良說，雖然目前連鎖影城進駐，但仍希望新榮戲院能夠有藝文空間的使用，若新的買主不願意，新榮戲院在大同國小校史室展示的兩台放映機，可能就是老戲院的最後記憶。

市府文化局長蕭柏勳說，許多老戲院都已轉型，但嘉義市有老戲院的影視音底蘊，未來會陸續舉辦老戲院巡禮，也會在城市博物館的展區，展出老戲院的老照片、歷史資料等特展，讓嘉義市老戲院的記憶能繼續保存。

另外，嘉義市還有1946年成立的興中戲院，熄燈多年，具有老戲院的木構建築，別具歷史意義，文史工作者也希望能比照大林萬國戲院，採取文資保留，但地主仍在觀望，文化局也會透過文史工作者繼續溝通。

嘉義市新榮戲院即將易主，嘉市最後一家老戲院熄燈，創辦人江金富在售票口向客人道別。...
嘉義市新榮戲院即將易主，嘉市最後一家老戲院熄燈，創辦人江金富在售票口向客人道別。記者李承穎／攝影
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嘉義市新榮戲院即將易主，嘉市最後一家老戲院熄燈。記者李承穎／攝影
嘉義市新榮戲院即將易主，嘉市最後一家老戲院熄燈。記者李承穎／攝影
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嘉義市新榮戲院即將熄燈，嘉義市長黃敏惠（右）鞠躬答謝創辦人江金富夫妻。記者李承穎...
嘉義市新榮戲院即將熄燈，嘉義市長黃敏惠（右）鞠躬答謝創辦人江金富夫妻。記者李承穎／攝影
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嘉義市長黃敏惠（右一）昨帶上百名教師來新榮戲院觀影，陪伴戲院謝幕。記者李承穎／攝...
嘉義市長黃敏惠（右一）昨帶上百名教師來新榮戲院觀影，陪伴戲院謝幕。記者李承穎／攝影
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嘉義市新榮戲院即將易主，嘉市最後一家老戲院熄燈，創辦人江金富在售票口向客人道別。...
嘉義市新榮戲院即將易主，嘉市最後一家老戲院熄燈，創辦人江金富在售票口向客人道別。記者李承穎／攝影
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嘉義市長黃敏惠（左）答謝新榮戲院創辦人江金富為嘉義市電影的付出。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠（左）答謝新榮戲院創辦人江金富為嘉義市電影的付出。記者李承穎／攝影
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嘉義文史工作者文化局

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