嘉義市最後老戲院明熄燈 市府喊話盼轉型藝文空間

2019-09-29 07:15 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市新榮戲院陪伴市民37年，高齡90歲的創辦人江金富夫妻無力再經營，明將熄燈易主，嘉義市府昨邀請教師們免費到新榮戲院看電影，陪伴戲院謝幕。外傳新的買主擬朝連鎖戲院方向重建，文史工作者則希望朝向藝文空間使用，嘉義市文化局說，未來仍會與新買主繼續溝通，希望部分空間轉型成文化創新場域，留下老戲院的足跡。

江金富昨感謝大家最後來看電影，放映開始後默默回到熟悉的售票口，堅守崗位到最後一刻。他20歲時就開始在戲院工作，1982年開設新榮戲院，以播放二輪片為主，近年來傳統戲院一一倒閉，但江仍努力經營，6年前也曾引進五聲道立體音響及添購數位電影放映機，但仍抵不過大環境，成為嘉市最後一家結束營業的老戲院。

江金富說，過去客群都是學生居多，現今學生喜歡連鎖影城，可上餐廳又能逛街，他的戲院已落伍，且手機崛起，也讓學生不願走入戲院，只剩比較節儉的民眾，也有教授帶著外國觀光客來觀影，客群減少很多。

嘉義市老戲院一一凋零，連鎖影城陸續進駐，除了目前在文化路上的秀泰影城，in89影城目前也在民族路、成仁街口興建，預計是占地600坪的影城。

台灣圖書文化誌執行長郭盈良說，雖然目前連鎖影城進駐，但仍希望新榮戲院能夠有藝文空間的使用，若新的買主不願意，新榮戲院在大同國小校史室展示的兩台放映機，可能就是老戲院的最後記憶。

市府文化局長蕭柏勳說，許多老戲院都已轉型，但嘉義市有老戲院的影視音底蘊，未來會陸續舉辦老戲院巡禮，也會在城市博物館的展區，展出老戲院的老照片、歷史資料等特展，讓嘉義市老戲院的記憶能繼續保存。