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補助秋行軍蟲用藥遭質疑 雲縣府澄清

2019-09-28 21:12聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣長張麗善日前宣布將動支第二預備金補助農民購買藥劑防治秋行軍蟲，農委會指希望地方不應自行宣布防疫進入第三階段自主管理，雲林縣政府澄清，補助用藥皆為防檢局推薦用藥，持續由地方受理通報，並建請中央提升至全國大區域性聯合防疫，以免疫情防治出現空窗期，並非外界誤傳放棄第二階段進入第三階段的「自費」自主管理。

雲林縣政府新聞處長周柏吟表示，雲林縣沿海7鄉鎮已受秋行軍蟲危害，硬質玉米316公頃中有96公頃傳出災情，相當嚴重，縣長擔心中央資源可能無法立即進入雲林，以緊急應變動用第二預備金進行藥物防治，旨在確認受害時，以最快速度提供防治藥劑，盡全力避免防治出現空窗期。

周柏吟表示，因秋行軍蟲善於飛行，無縣市地域之限，縣長建議將防疫層級提高到中央層級，進行全國大區域性聯合防疫，並非誤傳放棄第二階段地方受理通報，進入第三階段的自費自主管理。

縣府農業處長魏勝德表示，9月1日起雲林境內秋行軍蟲疫情通報132案、共96公頃，且受害的案件數與受害面積有爆發跡象，目前縣府仍持續不間斷的依照中央指示第二階段方式受理通報與勘查鑑定，雲林縣政府、地方公所、農會與鑑定單位台南區農業改良場皆同步增加4倍勘查人力，加速辦理中。

呼籲農民加強巡田與通報，各公所及農會為方便農友就近通報，皆已主動開設秋行軍蟲通報窗口受理中。

各項補助藥劑種類，皆為中央防檢局經藥效評估所公告推薦防治秋行軍蟲之核准農藥，共計11種，包括5.87%賜諾特、11.7%賜諾特、100G/L(10% W/V)諾伐隆、20%氟大滅、18.4%剋安勃、5%護賽寧、10%依芬寧、20%依芬寧、75%硫敵克、48.1%蘇力菌、54%鮎澤蘇力菌，請農民依農藥使用規定安心使用。

雲林縣秋行軍蟲危害嚴重。記者蔡維斌／攝影
雲林縣秋行軍蟲危害嚴重。記者蔡維斌／攝影
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雲林沿海秋行軍蟲肆虐，許多玉米苗的葉心被啃光，農民抓蟲讓縣長張麗善（右三）了解災...
雲林沿海秋行軍蟲肆虐，許多玉米苗的葉心被啃光，農民抓蟲讓縣長張麗善（右三）了解災情的嚴重。記者蔡維斌／攝影
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秋行軍蟲農民疫情

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