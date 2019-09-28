國宴主廚秀創意 灣裡餐桌澎湃登場

2019-09-28 20:17 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市南區灣裡商圈，近年來積極推廣在地特色，除了辦理歹銅古社假鬼假怪市集、萬聖節遊行嘉年華等活動外，更將商圈在地小吃結合廟宇文化，連續兩年辦理創意餐桌計畫，今年再度與國宴主廚劉邦傳合作，晚間在超峰寺登場，滿滿10道創意料理，以中菜西吃的用餐型態，讓台味十足的地方小吃耳目一新。

「玩味府城。灣味餐桌」活動晚間在灣裡超峰寺前廣場登場，有別於去年的傳統中式辦桌，今年改以中菜西吃的創意用餐型態，讓台味十足的地方小吃，透過西式的用餐氛圍，碰撞出灣裡獨有的灣味風情。

南區區長蔡秀琴說，灣裡商圈是一個新商圈，非常具有熱情與創意，商圈的43個會員，近八成都是與飲食相關，因此希望能夠透過創意的料理呈現，讓民眾從吃走入灣裡的生活點滴。她期許「未來到台南玩，想到美食，就會想到灣裡」。

市府經發局長郭阿梅表示，灣裡商圈以中菜西吃方式讓遊客能一次品嘗到商圈的特色小吃，例如拼盤有灣裡咩羊肉、火城麵，主菜結合日初好食光、葉家煎包、京富號，創意料理則有巧味鹹酥雞，飲品跟甜品由孟河純正健康養生飲及一味香餅舖等業者合作，讓傳統的台式街邊小吃，透過料理與氛圍的創意加值，轉變成餐桌上的佳餚。

灣裡商圈今年再度與國宴主廚劉邦傳合作，推出10道創意料理，每道菜色展現出在地飲食風味，透過味蕾帶領遊客來場舌尖上的旅行。在劉的巧思下，從前菜、主菜、飲品到甜點，每一道都是精心挑選店家商品，再結合主廚創意發想而成，希望打造出專屬於灣裡的「灣味饗宴」。