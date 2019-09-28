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關於人生2.0／每天最後活動是「晚餐」港星馮淬帆洗淨鉛華居林口

北港國際糕餅麻油節今明登場 捐發票可免費品嘗

2019-09-28 16:14聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

北港國際糕餅麻油節今明兩天在雲林北港朝天宮前登場，現場有樂捐發票兌換香噴噴的麻油雞和薑母鴨，還可免費品嘗北港糕餅，今年活動與文化部文化資產局結合「2019尋訪北港古蹟心路程」活動共同行銷，帶領遊客認識北港鎮古蹟。

北港國際糕餅麻油節由雲林縣政府、行政院農業委員會、行政院雲嘉南區聯合服務中心、文化部文化資產局、雲林縣北港鎮公所、社團法人雲林縣北港形象商圈發展協會共同舉辦。

雲林縣長張麗善表示，北港是非常迷人的小鎮、朝天宮媽祖是信仰的中心，每年國內外旅客超過600萬人，今年活動將商圈超人氣特產，包括:狀元餅、伍仁酥、特色糕點、黑麻油、土豆油及花生等，推廣給來自全台各地的遊客，歡迎大家一起來北港鎮將人氣特產都帶回家。

行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉表示，今年活動結合公益，遊客只要捐108年9月發票一張，就可兌換麻油雞或薑母鴨，9月29日上午11點30分開始到下午2點整開放兌換薑母鴨，做公益又可品嘗美味料理，歡迎遊客一同來品嘗北港幸福味。

雲林縣議員蔡岳儒是在地北港人，無論是大餅、麻油、花生等在地特產，他從小吃到大，「怎麼吃都不會膩」，他由衷推薦遊客離開北港，別忘了購買北港特產，無論送禮、自用，保證不失望。

北港國際糕餅麻油節今明兩天在雲林北港朝天宮前登場，現場有樂捐發票兌換香噴噴的麻油...
北港國際糕餅麻油節今明兩天在雲林北港朝天宮前登場，現場有樂捐發票兌換香噴噴的麻油雞和薑母鴨，還可免費品嘗北港糕餅。記者陳雅玲／攝影
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北港國際糕餅麻油節今明兩天在雲林北港朝天宮前登場，現場有樂捐發票兌換香噴噴的麻油...
北港國際糕餅麻油節今明兩天在雲林北港朝天宮前登場，現場有樂捐發票兌換香噴噴的麻油雞和薑母鴨，還可免費品嘗北港糕餅。記者陳雅玲／攝影
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北港國際糕餅麻油節今明兩天在雲林北港朝天宮前登場，現場有樂捐發票兌換香噴噴的麻油...
北港國際糕餅麻油節今明兩天在雲林北港朝天宮前登場，現場有樂捐發票兌換香噴噴的麻油雞和薑母鴨，還可免費品嘗北港糕餅。記者陳雅玲／攝影
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北港朝天宮行政院文化資產

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