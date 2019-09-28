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全國重機大會師 二千輛重機停放西螺大橋超吸睛

2019-09-28 15:49聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

中華民國大型重型機車經營同業促進會今天在雲林縣西螺鎮舉辦全國重機大會師，近二千輛重機湧入西螺小鎮，停在西螺大橋上十分壯觀，車友透過接駁車進入西螺市區，品嘗在地小吃與宗教文化體驗，讓西螺小鎮熱鬧不已。

近二千輛重型機車停放在西螺大橋，吸引不少民眾爭相參觀，車友在鎮上品嘗小吃，不忘到當地信仰中心西螺福興宮上香祈福，福興宮廟前也停放許多重機，場面相當壯觀。

中華民國大型重型機車經營同業促進會理事長洪宗寶表示，，全促會這次與西螺福興宮和螺陽文教基金會一起籌辦大會師活動，約二千輛輛重機共同參與，希望透過全國性車聚活動，讓更多的車友認識充滿熱情的西螺。

雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞也在現場搭乘重機遊老街，張麗善表示，西螺大橋是雲林縣的重要景點之一，更有遠東第一大橋的稱號，早期各種重要的活動都以大橋作為南來北往的樞紐，難得有這麼多車友騎車經過西螺大橋，體驗西螺的人文景觀，歡迎車友有空常來西螺拜媽祖、逛老街。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，每年西螺媽祖太平媽遶境大會香起駕時，車友都會來護送媽祖出城，與宣導交通安全相關規定，讓民眾對重機改觀，期望這場活動能帶動西螺觀光，推廣西螺在地名產與文化。

西螺在地陳姓車友甫考取重機駕照，今天不忘共襄盛舉參加大會師，他表示，西螺鎮有許多故事，值得細細體會，讓車友搭著接駁車進到西螺，並細細走過大橋、老街、福興宮，真的能夠把人潮留下來，體驗在地的美。

台北市的洪姓車友騎乘重機已有8年，首次參加大會師活動，他說，以往車隊出遊都是單純騎車、聚餐，這次活動結合在地特色、宗教文化、知名景點，下次車隊出遊就多了一個景點選擇，應該多辦這個活動讓大家更認識地方特色。

中華民國大型重型機車經營同業促進會今天在雲林縣西螺鎮舉辦全國重機大會師，近二千輛...
中華民國大型重型機車經營同業促進會今天在雲林縣西螺鎮舉辦全國重機大會師，近二千輛重機湧入西螺小鎮，停放在西螺大橋上，十分壯觀。記者陳雅玲／攝影
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中華民國大型重型機車經營同業促進會今天在雲林縣西螺鎮舉辦全國重機大會師，近二千輛...
中華民國大型重型機車經營同業促進會今天在雲林縣西螺鎮舉辦全國重機大會師，近二千輛重機湧入西螺小鎮，停放在西螺大橋上，十分壯觀。記者陳雅玲／攝影
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中華民國大型重型機車經營同業促進會今天在雲林縣西螺鎮舉辦全國重機大會師，近二千輛...
中華民國大型重型機車經營同業促進會今天在雲林縣西螺鎮舉辦全國重機大會師，近二千輛重機湧入西螺小鎮，雲林縣長張麗善（中）試乘體驗。記者陳雅玲／攝影
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中華民國大型重型機車經營同業促進會今天在雲林縣西螺鎮舉辦全國重機大會師，近二千輛...
中華民國大型重型機車經營同業促進會今天在雲林縣西螺鎮舉辦全國重機大會師，近二千輛重機湧入西螺小鎮，西螺福興宮也聚集許多車友上香祈福。記者陳雅玲／攝影
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中華民國大型重型機車經營同業促進會今天在雲林縣西螺鎮舉辦全國重機大會師，近二千輛重機湧入西螺小鎮，停放在西螺大橋上，十分壯觀。記者陳雅玲／攝影
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中華民國大型重型機車經營同業促進會今天在雲林縣西螺鎮舉辦全國重機大會師，近二千輛...
中華民國大型重型機車經營同業促進會今天在雲林縣西螺鎮舉辦全國重機大會師，近二千輛重機湧入西螺小鎮，停放在西螺大橋上，十分壯觀。記者陳雅玲／攝影
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