水環境巡守志工開箱嘉義縣巡河部隊大會師監測不馬虎

2019-09-28 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



響應世界水質監測日，嘉義縣環保局上午在東石鄉漁人碼頭，舉辦世界水質監測日暨水環境巡守隊淨溪、淨川活動，集結水環境巡守志工大會師，縣長翁章梁帶隊學習水質監測包使用步驟與技巧，實際運用在河川巡查中，守護河川。

水環境巡守志工開箱，從空中鳥瞰，周圍外框用蚵仔殼，愛心是10至12個水質監測包組成，2個垃圾桶一個是一般垃圾，一個是資源回收，四套環境巡守服，6個水質檢測量杯， 一圈的白色手套，2組竹竿，2個宣傳海報 ，一台推車 ，一個放置物品的箱子， 水質監測字下面白色長方型是水質監測使用步驟，旁邊黃色是水質監測組模型，綠色看板是水質監測員紀錄的看板。

南華大學教授林俊宏就地採漁人碼頭水質檢測，示範水質監測包使用步驟與技巧，希望巡守志工在巡查堤防內進行檢測，可以判讀河川水質變化，水質檢測完成後舉辦淨溪活動，撿拾許多菸蒂、廢竹、鐵鋁瓶罐等垃圾。

翁章梁說，嘉縣水環境巡守志工隊共20多支隊伍，總人數628人，時常榮獲環保署全國特優級巡守隊的肯定，希望在大會師上，藉簡易水質檢測辨別，讓民眾了解水質生態與河川水質，對生活環境重要，呼籲全民共同維護。