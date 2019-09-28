阿里山秋季地景茶會 茶香琴音吸引外國交換學生

2019-09-28 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



觀光局嘉義縣阿里山國家風景區管理處上午在圓潭生態園區，舉行2019阿里山四季茶旅-秋季地景茶會開幕活動，由大阿里山48名茶旅達人，搭配陳睿寬老師古琴演奏吟唱，進行茶碗展演，秋高氣爽好天氣，在美景辦茶會， 吸引20名來台的外國大學交換學生參加，體驗阿里山茶文化。

茶會地點在野溪畔，以及鄰溪瀑布絕佳地景的圓潭生態園區及太興飛瀑步道，太興飛瀑步道榮獲公共工程金質獎特優，是小鎮漫遊熱門避暑秘境，步道緊鄰「鳳凰穴」生毛樹溪谷，有「萬鷺朝鳳」特殊生態景觀之稱，茶會共5場次，共計300人參加，每人報名只需百元，叫好叫座。

延續今年阿里山四季茶旅營造特色節氣茶席，秋季茶會以立秋、處暑、白露、秋分、寒露和霜降等六大節氣為主題，由在地社區茶旅達人精心布展，契合節氣體驗茶席，精選在地食材，融入節氣研發限量秋饗茶點，遊客穿茶服，與社區詩人互動吟詠節氣詩。

活動配合觀光局「漫慢小鎮音樂會」展演團隊-臺灣交響樂團在太興飛瀑步道進行銅管五重奏展演，讓遊客沉浸悠揚樂聲，感受山林芬多精與靈氣，品茗阿里山優質高山茶，讓心靈沉澱感動。