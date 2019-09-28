台南永康路面今明整修 車流量大警方呼籲繞道

2019-09-28 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



公路總局第五區養護工程處新化工務段，今明兩天在台南市永康區中正南路與中央路進行「路面整修工程」，因施工地點車流量大，現場交通管制；警方呼籲民眾繞道，節省行車時間且可避免影響施工。

施工範圍在永康區中正南路、中華路至中央路區間，中央路在中華路至中正南路區間。警方表示，因適逢假日上述路段為通往市區重要道路，建議用路人提前避開中正南路與中央路間施工路段，使用周邊替代道路通行。