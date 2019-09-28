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傅大偉開箱談教育問政 希望學生「五感」都受惠

2019-09-28 15:22聯合報 記者李承穎╱即時報導

國民黨提名的嘉義市立委參選人傅大偉今天到王田里集會所舉辦座談會，他響應時下最流行的開箱文，公布他擔任市議員期間推動教育政策的成果，傅大偉說，所謂五感是透過設施、教學內容及補助等，讓學生在視、聽、味、嗅、及觸覺上，都能實質受惠，在教師節當天整理出多年問政成果。

傅大偉說，擔任市議員後，三胞胎的子女開始就讀國中小，他以民代兼家長的雙重身分，長期關注及督促國中小的教育問題，視覺方面，他有鑑於嘉義市學童近視的比率曾是高達50％，是全國最高，因此長期推動燈具的改善，如今28所國中小教室，全面性改為T5燈管。

他說，聽覺則是教室增設觸控式數位化電視，視聽效果更好，至於孩童味覺，則是學童所繳的營養午餐費，原本30％用於廚工費、水電及修繕等，擠壓到菜色的品質，因此，他力促市府補助每人10元的午餐費，讓學生繳費全部用於食材，也督促市府進行校園飲水機的換新，至今已200台。

傅大偉表示，嘉義市的空氣品質不佳，如今每所校園都安裝了空氣盒子，偵測PM2.5，如超標就停止戶外教學，進行「嗅」覺安全把關。國中小游泳技能的訓練不容忽視，建議市府推動游泳及體驗課程，藉由「觸」水，感受近水的可能潛在危險性，且萬一遇上突發狀況，也有能力自救。

他說，立委的職責除了立法、修法，也要爭取地方建設的經費，現今嘉義市西區沒有運動中心，有闢建的必要性，現有3座圖書館，東區2座、西區1座，都是20餘年的建物，他將爭取西區興建嘉義市圖書總館，做為圖書整合及開設多元學習課程，提升孩童的外語能力。

國民黨提名的嘉義市立委參選人傅大偉以開箱方式，談及自己過去在教育施政。記者李承穎...
國民黨提名的嘉義市立委參選人傅大偉以開箱方式，談及自己過去在教育施政。記者李承穎／攝影
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國民黨提名的嘉義市立委參選人傅大偉以開箱方式，談及自己過去在教育施政。記者李承穎...
國民黨提名的嘉義市立委參選人傅大偉以開箱方式，談及自己過去在教育施政。記者李承穎／攝影
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