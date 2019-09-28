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嘉市孔子誕辰典禮 黃敏惠發智慧糕

2019-09-28 14:39聯合報 記者李承穎╱即時報導

9月28日是孔子誕辰，也是一年一度的教師節，嘉義市各界紀念孔子2569週年誕辰釋奠典禮，今天上午在嘉義公園孔廟循古禮舉行，祭孔儀式由穿著長袍馬褂的嘉義市長黃敏惠擔任正獻官，黃敏惠和副市長陳淑慧等人也分送「智慧糕」和「文昌筆」給現場學生和民眾，祈求智慧增長、學業進步。

黃敏惠說，無論時代經過多遠，始終秉持孔子有教無類的精神且因材施教，孔子一生奉獻於教育，是所有教育界的榜樣，感謝孔子第75代孫孔祥寶擔任分獻官、第76代嫡傳子孫孔令群擔任糾儀官，祝福所有的教師「教師節快樂」。

嘉義市議長莊豐安、秘書長陳永豐、教育處長林立生和民族國小校長查顯良等人也擔任分獻官，嘉義市各機關學校代表、地方仕紳等擔任陪祭官。

釋奠大典儀式，在鐘鳴鼓聲下揭開序幕，由禮生行啟扉、啟幃、迎神儀式，在靜謐肅穆的氣氛中，導引正獻官及分獻官等人進入大殿，恭敬向大成殿內至聖先師孔子及諸先聖先賢神位行上香禮、奠帛爵初獻禮，並恭讀祝文、行亞獻禮及終獻禮，殿內進行三獻禮時，殿外同時鼓樂悠揚。

祭典發放的「智慧糕」，以麵製牛、羊、豬造型「智慧糕」祭拜，領取「智慧糕」等同於「拔智慧毛」，象徵增長智慧。

典禮樂生由民族國小學生擔任，並邀請民族國小校長查顯良擔任分獻官，代表全市教師向至聖先師致敬。禮生由東吳高職學生共同擔任，現場並有童軍團協助維持秩序以及分裝祀禮。

嘉義市長黃敏惠（左二）和副市長陳淑慧（左一）一同發放智慧糕和文昌筆給學生。記者李...
嘉義市長黃敏惠（左二）和副市長陳淑慧（左一）一同發放智慧糕和文昌筆給學生。記者李承穎／攝影
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嘉義市長黃敏惠（右二）擔任正獻官，主持孔子誕辰大典。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠（右二）擔任正獻官，主持孔子誕辰大典。記者李承穎／攝影
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嘉義市長黃敏惠（左二）擔任正獻官，主持孔子誕辰大典。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠（左二）擔任正獻官，主持孔子誕辰大典。記者李承穎／攝影
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祭典發放的「智慧糕」，以麵製牛、羊、豬造型「智慧糕」祭拜。記者李承穎／攝影
祭典發放的「智慧糕」，以麵製牛、羊、豬造型「智慧糕」祭拜。記者李承穎／攝影
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孔子嘉義黃敏惠

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