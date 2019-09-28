本土劇用九柑仔店熱播嘉義縣觀光追劇專車起跑！

2019-09-28 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



想追劇不用擠華山，嘉義縣文化觀光局推出的「追劇專車」今天首班車發車，劇情景點現場熱鬧滾滾，粉絲們興奮不已，想看全民男友張軒睿劇中留下足跡，不只用九柑仔店，還有本土劇「天之蕉子」楊子儀、吳怡霈上演虐心戀拍攝地「蒜頭糖廠蔗埕文化園區」，讓粉絲開心直呼值回票價。

「追劇專車小旅行」受理報名，短短一周超過281名粉絲報名，其中外縣市遊客223人占76%，嘉義縣市69人占24%，今天首發團共36人參加（滿團40人、30人成團）。

專車上午9點先在嘉義火車站接遊客，再到嘉義高鐵站接遊客，沿路追劇景點有苦楝樹綠色隧道，六腳鄉用九柑仔店慶和柑仔店、潭墘社區；朴子市北歐工坊享用午餐；朴子市內厝里龍樹亭，清木屋、舊公所7-11、朴子郡役所、配天宮；蒜頭糖廠蔗埕文化園區，下午4點20分結束行程，返回火車站及高鐵站，歡送遊客。

文觀局長許有仁說，嘉義縣擁有豐富山海觀光資源，10、11月首創結合在地特色優質青農，推出各樣農村體驗活動，歡迎大家藉追劇旅遊，順便走訪，還可抽限量大獎!追劇專車名額，剩不到20多個，每人報名只要新台幣499元，含車資、保險、北歐工坊午餐、茶水及專業導覽，物超所值!