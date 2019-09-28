公私協力！下營上帝廟捐兩艘救災膠筏 民宿供收容

2019-09-28 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南下營上帝廟今天捐贈下營區公所二艘膠筏、二部船外機等救災設備，在救災上更添助力，下營區公所也與民宿業者簽訂「避難收容處所支援協定」及「農用機具支援協定」，公私協力，一起提升防救災量能。

捐贈儀式在上帝廟廣場前舉辦，由下營國中表演舞獅下揭開序幕，上帝廟楊豐輝常務監查委員代表捐贈，區長姜家彬接受並回贈感謝狀。下營區多位里長以及地方民意代表等都到場觀禮。

下營區長姜家彬表示，下營上帝廟熱心公益發揮愛心，提供愛心早餐，獨居老人送餐、固定辦理義剪、義診、捐贈地震物資，每年都榮獲內政部及市府宗教團體公益獎項，去年0823豪雨造成下營區多處淹水，物資運送困難，尤其部分道路狹窄，國軍救災大卡車進入不易，急需膠筏等救災設備，下營上帝廟洪和全主委在管理委員會支持下，決定捐贈膠筏等救災設備，以應地方需要。

姜家彬區長說，受贈膠筏等設備將配發至區內易淹水的仁里里及大吉里。大吉里於今年剛成立自主防災社區，同時配合消防局辦理膠筏操作教育訓練時，由配發膠筏的里民參與操作訓練，以利淹水災害發生時，第一時間發揮人救自救能力，減少生命財產的損失。