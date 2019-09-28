泰國少年畫家手繪故宮院長人像故宮南院泰國月登場

2019-09-28 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



十月嘉義縣故宮南院「泰」精彩!亞洲藝術節「泰國月」今天起到10月31日，假日免費參觀，上午泰國月開幕，在泰國貿易經濟辦事處協助下，原汁原味泰國國粹「Khon(孔劇)」表演揭幕，少年泰國畫家現場手繪院長吳密察人像，吳看了開心說「把我畫年輕了10歲！」；10月5日「薩瓦蒂泰」特展與張大千廬山圖同時登場，現代、傳統穿梭交織。

吳密察與泰國大使通才等來賓共同剪綵開幕；國慶連假安排精彩好秀！10月10日「Tai Fashion泰時尚」，邀請有「泰國蘇打綠」之稱的復古電子搖滾樂團TELEx TELEXs，與泰國知名服裝設計師Namfon Laistrooglai與Chaichon Savantrat，共同演繹音樂與時尚服裝大秀。

10月11日下午，玩勮工場帶來台泰文化交流「猴戲」；12日泰國知名團隊「孔邦隆藝術之家」演出泰國傳統木偶戲，身著黑衣、黑面具三位操偶師與操作木偶肢體融為一體，與觀眾互動；10月19日夜間園區北側慶典花園，泰國泰拳團體Lanna Fighting與泰國交響樂團Sunrise String整合表演。

影評人學會及泰國國家電影圖書館協助精選多部泰國電影，民眾可線上報名預約參加泰國傳統服飾、泰國香花串、泰式料理、泰語挑戰賽等文化體驗課程；兒創教室《拉瑪堅》故事劇場及繪圖接龍、擊鼓吟詩、皮影戲等課程，戶外有泰式美食市集，吃喝玩樂一次打包。