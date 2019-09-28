全台首學孔廟祭孔 全程採古禮

2019-09-28 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市政府今天在全台首學孔廟大成殿舉辦孔子誕辰2569周年釋奠典禮，由台南市長黃偉哲擔任正獻官，全程採古禮進行，歷時約1小時，參與釋奠者都穿著禮服，場面莊嚴肅穆。

孔廟文化基金會指出，祭孔每年分春、秋兩季舉行，春祭於清晨6時舉行，秋祭則於清晨5時舉行。釋奠典禮前需先祭祀孔子五代祖先，象徵中國人慎終追遠的習俗。