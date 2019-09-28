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全台首學孔廟祭孔 全程採古禮

2019-09-28 13:10聯合報 記者鄭維真╱即時報導

台南市政府今天在全台首學孔廟大成殿舉辦孔子誕辰2569周年釋奠典禮，由台南市長黃偉哲擔任正獻官，全程採古禮進行，歷時約1小時，參與釋奠者都穿著禮服，場面莊嚴肅穆。

孔廟文化基金會指出，祭孔每年分春、秋兩季舉行，春祭於清晨6時舉行，秋祭則於清晨5時舉行。釋奠典禮前需先祭祀孔子五代祖先，象徵中國人慎終追遠的習俗。

由於今年度因孔廟大成殿內部進行施工，考量參加人員進出的安全，取消典禮後拔智慧毛的活動，不過，仍有許多民眾湧入觀禮，其中也包括國外觀光客，場面相當熱鬧。

台南市政府今天在全台首學孔廟大成殿舉辦祭孔，由市長黃偉哲擔任正獻官。圖／台南市政...
台南市政府今天在全台首學孔廟大成殿舉辦祭孔，由市長黃偉哲擔任正獻官。圖／台南市政府提供
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孔廟孔子黃偉哲

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