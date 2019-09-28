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南科廠商參加國際生技綠能展 秀研發成果給你看

2019-09-28 12:01聯合報 記者周宗禎╱即時報導

南科近年投入推動生技綠能產業，攜手儕陞生化技術、立創光電、亞果生醫、健鑫生醫科技、台灣氣凝膠、翔安生醫等園區6家廠商昨天

參加「台南國際生技綠能展」，共組形象主題館「展現南科生技、綠能璀璨成果，並共同行銷優質生技、綠能產業聚落與產品」。

南科管理局表示，醫材產業部分，南科提供創新多元輔導平台、新創醫療器材加速器、成立3D列印醫材智慧製造示範場域，營造良好聚落環境；輔導產業技術升級部分，提供獎補助計畫鼓勵廠商研發新技術並進行臨床試驗。

行銷方面除積極與廠商共組形象館參與海內外相關展覽，在三總、北醫、高醫、高雄榮總、成大醫院及雙和醫院等醫院設置體驗診線，也在高醫、陽明大學、台大、台北醫大、中山醫大等學校成立教育訓練中心。

科管局指出，聚落內多數廠商產品已取得台灣與歐美認證，生技產品已在歐美及東協各國拓銷，亦積極拓展馬來西亞、菲律賓、泰國、越南等南向行銷。南科已吸引82家生技廠商進駐，107年營業額為91億5205萬元，就業人員近3000人，108上半年與107年同期比較醫療器材營業額成長率達15%以上。

科管局表示，綠能產業部分，努力輔導廠商進行創新、轉型與技術升級，在創能、儲能方面，輔導引進智慧製造模式，打造低成本、高效率的生產模式，並輔導新創廠商，投入研發綠能材料，例如這次參展的台灣氣凝膠公司，就是開發可用於綠建材的氣凝膠相關複合材料與粉末。

科管局強調，未來將積極整合各項資源例如天使創投計畫、各項計畫補助等進行AR、VR技術、智慧製造等跨領域鏈結，並結合創新創業的潮流，締造南科榮景。

南科管理局結合6廠商參加國際生技綠能展，展現研發成果。圖/科管局提供
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南科管理局結合6廠商參加國際生技綠能展，展現研發成果。圖/科管局提供
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生技南科北醫大

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