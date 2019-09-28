影／嘉市新榮戲院最後巡禮 上百名教師來觀影

2019-09-28 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市新榮戲院陪伴嘉義人37年，本月30日放映完後便會熄燈易主，嘉義市府結合教師節，邀請教師們來到戲院觀賞電影「首席指揮家」，當成老戲院的最後巡禮，高齡90歲的戲院創辦人江金富說，雖然很不捨，但年紀太大實在無力經營，只能歇業，「謝謝大家最後來觀影」。

江金富攙扶著妻子，在嘉義市長黃敏惠的陪同下，緩緩地走入放映廳，上百名教師響起如雷掌聲，江金富送上2組膠卷放印機給大同國小，黃敏惠則打造印有江金富夫妻合照的檜木藝術品，放映開始後，江金富默默回到熟悉的售票口，等待散場，像是堅守崗位的老兵，一切彷彿如昨日。

江金富20歲時就開始在戲院工作，1982年開設新榮戲院以播放二輪片為市場區隔，2000年來，傳統戲院一一倒閉，但江仍努力經營，新榮戲院6年前也曾斥資裝修，引進五聲道立體音響及添購數位電影放映機，希望給觀眾更好體驗。

江金富說，過去的是學生族群居多，但學生現今希望多元、高享受的連鎖影城，可以上餐廳又能逛街，他的戲院已落伍，且手機崛起，也讓學生不願走入戲院觀影，只剩下比較節儉的民眾，也有教授和外國觀光客會來觀影，但客群還是減少很多。

黃敏惠說，新榮戲院曾帶來嘉市的繁榮，江金富夫妻堅持對電影的熱愛，也許設備不是這麼豪華，但品質不輸給一般戲院，為嘉義市電影界奉獻良多，讓嘉義人在物資匱乏的年代，有最富裕的精神生活。

新榮戲院歇業消息，也讓嘉義人不捨，在戲院的牆上貼上滿滿的字條，寫到「少了戲院就少了看戲的樂趣..」、「希望你們可以再營業下去」和「嘉義人需要你、拜託等語」，還有來自雲林虎尾的民眾為戲院寫詩，答謝戲院的付出。