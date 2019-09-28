重陽敬老禮發送前人瑞死亡 家人怨中央、縣府不同調

2019-09-28 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



重陽節將近，嘉義縣老人比例19.42％全台居冠，百歲以上人瑞92人，比去年85人增加7人，重陽敬老金及中央金鎖片30日發送，水上鄉101歲人瑞阿嬤沈林霜21日過世，等不及發送，但重陽敬老金、金鎖片發送，中央地方不同調，縣府修訂規定，只要符合資格，發送前不管是否健在照常發放，中央不發送；家人怨中央規定不盡情理，社會局希望中央修訂規定。

社會局說， 滿百人瑞除送縣府9000元重陽敬老金，還有總統府與衛福部合送5分金鎖片，衛福部要求發送前人瑞要健在，人瑞發送作業完成，17日領回金鎖片，人瑞沈林霜21日過世，死亡在30發送基準日前，不符發送規定，但重陽敬老金9000元照常發送。

社會局表示，鑑於過去敬老金發送前，常有老人、人瑞等不及死亡，無法領取不盡情理，去年修訂規定，只要符合資格，重陽節前設籍6個月以上，發送日前不管是否健在，照常發放，敬老金屬地方預算，過去建議中央修訂規定，未獲採納。

民國7年出生的人瑞沈林霜，生前與丈夫務農，生育拉拔8子1女長大，五代同堂，家庭幸福和樂，去年滿百歲，總統府衛福部合贈敬老狀及金鎖片2錢 ，今年101歲，沒想到重陽節前過世，家人不捨，生前照料母親的么兒沈得涼說， 家人不解為何敬老金及金鎖片發送，中央地方不同調，家人不在意錢或金鎖片多寡，而是紀念價值及政府對人瑞尊重。