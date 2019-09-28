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芒果故鄉玉井農會慶百年 農特產品中心明開幕優惠多

2019-09-28 09:14聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南玉井區農會服務在地農民滿百年，適逢農業推廣教育中心新建完成及農特產品直銷中心開幕，本月29日盛大舉辦「玉井區農會100周年暨農特產品直銷中心開幕慶」活動，現場不僅有精采的表演，更提供500份甜湯圓邀請鄉親朋友免費品嘗。

原「玉井芒果產業地區農業館」建於民國81年，未料於105年2月6日美濃大地震受損嚴重，經專業技師鑑定為危樓，於105年7月4日拆除，重新規畫在106年1月興建「玉井區農會農業推廣教育中心」，空間規畫有一樓：農特產品直銷中心（超市)、熱情小子芒果冰館中華館。二樓：家政教室、地方特色產業展示空間、小型會議室。三樓：大型會議會。總工程經費8千多萬，農委會補助經費1千萬元。

明天有尋寶活動，由農特產品直銷中心提供50樣商品並貼上【寶藏】字樣，於上午10點至10點30分為止，尋獲【寶藏】即免費贈送該項商品。

農特產品直銷中心好康第一重，開幕當天消費立即贈送好禮，送完為止。好康第二重，單筆消費滿三百元(不含菸、酒)，立即參加摸彩活動，並有機會把50吋液晶電視帶回家哦。好康第三重，單筆消費滿二千元，再贈送Tapani保冷袋乙只。

玉井為芒果的故鄉，以生產愛文芒果聞名全國，總幹事莊文洲表示， 在歡度服務一世紀的百年慶系列活動中，將發行玉井農會百年紀念專刊，並於現場透過影片、老照片來緬懷百年來在地農業的興衰、成長與變化。

理事長江明哲也說，農會是最貼近基層的農業組織， 協助政府辦理農情調查、農業政策推廣， 也最瞭解在地農民的生活需求，在慶賀玉井農會推展農業、 服務農民滿百年之際，也邀約更多青農返鄉，永續經營與發展台灣農業。

台南玉井區農會29日舉辦百年慶祝活動，農特產品中心有尋寶及優惠。圖/玉井區農會提...
台南玉井區農會29日舉辦百年慶祝活動，農特產品中心有尋寶及優惠。圖/玉井區農會提供
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芒果農民

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