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台南孔廟清晨祭孔 拔智慧毛活動取消

2019-09-28 08:37中央社 台南28日電

曙光乍現，低沈的鼓聲從全台首學台南孔廟中響起，年度祭孔今天清晨在大成殿登場，場面莊嚴肅穆，但因大成殿整修工程尚未完成，基於安全考量，取消祭典後拔智慧毛活動。

今天是教師節，全台首學台南孔廟大成至聖先師孔子誕辰2569週年釋奠典禮，清晨5時在大成殿登場，由台南市長黃偉哲擔任正獻官，行迎神禮、初獻禮、亞獻禮、終獻禮、撤饌禮、送神禮等38個儀式，台南市忠義國小學生則演出六佾舞。

儘管台南孔廟每年都祭孔，仍吸引許多民眾圍觀攝影。祭典依舊祭祀遭宰殺的牛、豬、羊三牲，血水滴落在大成殿中，這是台南孔廟祭孔的傳統。

不過，今年因大成殿整修工程尚未完工，考量參加人員進出的安全，取消祭孔後拔智慧毛的活動。財團法人台南市孔廟文化基金會人員表示，今年春祭已取消一次，秋祭再取消。

台南孔廟創建於300多年前的明鄭時期，是全台第一座孔廟，9月28日教師節祭孔是孔廟每年最重要的節慶活動，拔智慧毛主要是拔取祭祀黃牛的耳朵、眼睛及眉心的毛，有「耳聰目明」之意。

台南市政府文化局人員說，「2019年孔廟文化節」系列活動將隨祭孔大典陸續展開，包括「啟蒙大典－硃砂啟智」儀式、「孔學聖祭．典傳六藝」體驗活動等。

孔廟教師節孔子

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