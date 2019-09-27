親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

南韓羽賽／兩局化解8局點 戴資穎生涯首闖4強

高鐵南延拍版！554億左營案勝出 最快2031年通車

楊桃故鄉台南密枝社區 明辦健行尋寶品嘗「包仔粿」

2019-09-27 17:35聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市楠西區密枝里位在曾文水庫上游，屬於自來水水質水量保護區，以楊桃聞名全台，目前居民仍以種植芒果、龍眼、香蕉、火龍果、芭樂、蜜棗為多，還有豐富的里山生態，社區明天將舉辦農村再生成果展，規畫健走尋寶活動，串聯部落8個特色景點，讓遊客集章換好禮，同時深入了解密枝產業、生態、歷史特色。

密枝社區發展協會總幹事陳鴻瀚表示，明天上午9點起，在楠西區密枝里順賢宮前廣場舉辦「2019覓密居集－密枝極限越野挑戰賽暨農產品展售嘉年華」，邀請附近社區展示特色產品，還有楠西國小舞龍舞獅隊以及密枝傳統鼓班震撼演出，增添熱鬧氣氛。

密枝社區開發可追溯至明末屯兵時期，早年因交通不易，居民務農為主，自給自足，今天的活動也將展出社區農特產、聲名遠播的水果餐，婆婆媽媽也展現好手藝，推出炒麵、竹筍湯、肉粽等農村菜，要讓遊客吃飽飽有力氣趴趴走。

參加健走尋寶活動的遊客，可先報到領取集章單，社區規畫8個特色尋寶點，路線約兩公里，包括古早土角厝、古井、龍眼窯、楠西澤蟹發現點等等，走一圈就可以成為半個密枝通，完成過半集章之遊客，就可兌換密枝當地特色小點「包仔粿」與好禮摸彩資格。

包仔粿相傳是從彰化員林傳入楠西，先將山茶葉、鼠鞠草泡水洗去苦汁，拌糖熬煮至黏稠，與糯米漿混和後做成外皮，包進豬肉、蝦米、菜脯、香菇等內餡，外層用乾香蕉葉包起來再去蒸煮。為推廣這項社區特色小吃，還將請遊客幫忙投票命名。活動前上社區「密枝起義-森果川」臉書填表報名，現場領取填表神祕好禮一份。

台南楠西密枝社區推出健走尋寶活動，居民歡迎大家一起來。圖／密枝社區提供
台南楠西密枝社區推出健走尋寶活動，居民歡迎大家一起來。圖／密枝社區提供
分享
台南楠西密枝社區推出健走尋寶活動，共有8個景點。圖／密枝社區提供
台南楠西密枝社區推出健走尋寶活動，共有8個景點。圖／密枝社區提供
分享
台南楠西密枝社區推出健走尋寶活動，有傳統龍眼窯。圖／密枝社區提供
台南楠西密枝社區推出健走尋寶活動，有傳統龍眼窯。圖／密枝社區提供
分享
台南楠西密枝社區以種植楊桃為主。圖／密枝社區提供
台南楠西密枝社區以種植楊桃為主。圖／密枝社區提供
分享

健走香蕉婆婆

相關新聞

給黑面琵鷺乾淨水質 1.4億劉厝排水淨化場今啟用

2019-09-27 15:14

浪漫又好吃！台南麻豆紅柚變身五星級法國風料理

2019-09-27 14:26

台南暗光鳥優惠 國慶搭船遊運河、賞光雕

2019-09-27 13:24

台南最威法拍會10月1日登場 首拍瑪莎拉蒂名車

2019-09-27 12:49

翁章梁借將教育部 陳添丁升任教育處長

2019-09-27 12:48

斗六102歲人瑞阿嬤 長壽秘訣靠「吃來的」

2019-09-27 12:45

西螺鎮內多條道路年久失修 立委爭取3千萬修路改善

2019-09-27 11:26

農村體驗團遊免車資！嘉縣府邀你回「嘉」同樂

2019-09-27 07:43

採果+DIY 體驗14種「農嘉樂」

2019-09-26 23:52

國道3號古坑交流道常「卡關」 雲縣將砸7.5億打通

2019-09-26 23:48

站著吃、愛看報 人瑞養生撇步好潮

2019-09-26 23:45

媽媽一句話…他種芭樂送偏鄉童

2019-09-26 23:39

郭信良退南市總預算 綠營圍剿

2019-09-26 23:30

傍晚起台南新營空氣糟！市府加強稽查 提醒出門戴口罩

2019-09-26 19:51

反擊秋行軍蟲肆虐 雲林縣長跳級防治

2019-09-26 18:28

台南市明年歲出破千億、短差59億元 遭議長郭信良退回

2019-09-26 16:13

午飯站著吃每天看報紙 百歲人瑞分享養生之道

2019-09-26 15:19

「喊魚仔呷小吃」 青山漁港任你遊

2019-09-26 14:06

雲林縣府爭取7億興建側車道 國道3古坑交流道亂象有解

2019-09-26 13:03

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

韓國瑜宣示高市府機密資料全解密 市府光明磊落

2019-09-26 22:27

「陸客不來，我們自己來」 恆春半島民宿業吸客出妙招

2019-09-26 21:28

陸客禁自由行發威 墾丁旅宿業已傷皮肉、明年初恐傷骨

2019-09-26 19:26

中火將增2機組？中市府：恐成世界最大火力電廠

2019-09-27 11:17

絕美景點擱淺貨輪走樣 遭爆「卸一船垃圾還起火燃燒」

2019-09-27 14:08

韓國瑜批大港開唱下流 黃捷質疑雙重標準

2019-09-26 19:35

公開氣爆相關機密文件 韓國瑜：供民眾與議員檢驗

2019-09-27 15:14

再轟大港開唱！韓國瑜：不入流 貶低藝術

2019-09-27 17:05

基隆阿根納造船廠點燈 正濱漁港「潮味」辦桌

2019-09-26 21:28

台南最威法拍會10月1日登場 首拍瑪莎拉蒂名車

2019-09-27 12:49

藍綠都氣噗噗 台中百家樂主題餐廳雨後春筍很難查？

2019-09-27 14:23

網美熱點中庄調整池透明景觀橋 平日上鎖勿冒險爬

2019-09-27 07:56

影／基隆阿根納後方秘境 走吊橋觀景平台盡攬八斗海景

2019-09-27 08:27

韓國瑜談核四：新車不開要開舊車 政府是不是傻瓜？

2019-09-26 18:54

機密資料全解密！韓國瑜：高雄氣爆應有的溫柔與正義

2019-09-27 14:36

他爆因縣長徐耀昌要午宴 苗縣議會首日只開半天

2019-09-26 22:26

議員爆縣長午宴開議僅半天 徐耀昌拒為粗口道歉：告我啊

2019-09-27 10:06

農村體驗團遊免車資！嘉縣府邀你回「嘉」同樂

2019-09-27 07:43

傍晚起台南新營空氣糟！市府加強稽查 提醒出門戴口罩

2019-09-26 19:51

蹭熱度！屏縣府宣傳國慶焰火kuso《返校》網友全笑歪

2019-09-26 20:35

「桃映紅茶」上市了 龍潭茶農奪評鑑特等

2019-09-26 22:26

花蓮中華路平交道發生死亡事故 縣議會會勘要求改善

2019-09-27 15:42

金大健身中心啟用 邀大家作伙來練身體

2019-09-26 20:36

不滿質詢時間受限 高市時力議員下午提行政訴訟

2019-09-27 09:40

影／中火要加2部機組 盧秀燕：中央對得起台中市民？

2019-09-27 12:49

基隆八斗子祕境 步道尋幽、眺望180度海景

2019-09-26 23:46

批抽籤質詢荒唐 高雄市議員砲轟韓國瑜製造對立

2019-09-27 10:38

台中144萬張花博卡 審計處建議轉作市民卡

2019-09-27 00:42

堅持讓蛋雞吃牧草放山跑 展望會助他們升級學做蛋捲

2019-09-27 07:39

斗六102歲人瑞阿嬤 長壽秘訣靠「吃來的」

2019-09-27 12:45

盜採小琉球硨磲貝 鵬管處：最重可罰50萬元

2019-09-26 21:27

愛吃控肉、愛喝茶 閨密70年變成人瑞坐輪椅也相伴

2019-09-27 16:01

新鋪路面被留痕 車主送豬道歉

2019-09-26 23:52

一王一后飯店傳歇業 鹽埕人感嘆

2019-09-27 00:26

打造電競首都 韓國瑜：明年春天高雄辦電競嘉年華

2019-09-27 11:35

迎接國慶連假 花蓮縣府推返鄉專車服務民眾

2019-09-27 11:34

新北眷村老鄰居不捨韓國瑜被抹黑 到高市議會為他打氣

2019-09-27 12:50

傳大巨蛋快完工 遠雄：還有漫漫長路

2019-09-27 12:51

宜蘭版「下龍灣」 粉鳥林海灘秘境重新開放

2019-09-27 16:32

台南七股再傳流浪犬致摔車重傷 動保處：加強捕捉

2019-09-26 20:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top