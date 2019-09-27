楊桃故鄉台南密枝社區 明辦健行尋寶品嘗「包仔粿」

2019-09-27 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市楠西區密枝里位在曾文水庫上游，屬於自來水水質水量保護區，以楊桃聞名全台，目前居民仍以種植芒果、龍眼、香蕉、火龍果、芭樂、蜜棗為多，還有豐富的里山生態，社區明天將舉辦農村再生成果展，規畫健走尋寶活動，串聯部落8個特色景點，讓遊客集章換好禮，同時深入了解密枝產業、生態、歷史特色。

密枝社區發展協會總幹事陳鴻瀚表示，明天上午9點起，在楠西區密枝里順賢宮前廣場舉辦「2019覓密居集－密枝極限越野挑戰賽暨農產品展售嘉年華」，邀請附近社區展示特色產品，還有楠西國小舞龍舞獅隊以及密枝傳統鼓班震撼演出，增添熱鬧氣氛。

密枝社區開發可追溯至明末屯兵時期，早年因交通不易，居民務農為主，自給自足，今天的活動也將展出社區農特產、聲名遠播的水果餐，婆婆媽媽也展現好手藝，推出炒麵、竹筍湯、肉粽等農村菜，要讓遊客吃飽飽有力氣趴趴走。

參加健走尋寶活動的遊客，可先報到領取集章單，社區規畫8個特色尋寶點，路線約兩公里，包括古早土角厝、古井、龍眼窯、楠西澤蟹發現點等等，走一圈就可以成為半個密枝通，完成過半集章之遊客，就可兌換密枝當地特色小點「包仔粿」與好禮摸彩資格。