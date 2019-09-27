一顆熱熱雞蛋糕真暖心 雲林縣長分享童年幸福滋味

2019-09-27 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



由嘉義縣義竹鄉代表會主席翁榮輝發起的校園幸福列車今天開進雲林縣元長鄉忠孝國小，請來朴子夜市排隊雞蛋糕業者，現烤熱騰騰香噴噴的雞蛋糕給學生吃，共享幸福的滋味，雲林縣長張麗善也和小朋友一起品嘗美味小點心，她感謝翁主席的美意，讓孩子感受滿滿的溫暖和幸福，從中學習感恩和惜福。

雞蛋糕業者蘇郁翔、陳菱蓁夫妻忙著打麵糊、烤雞蛋糕，校園遍傳蛋糕香，「聽見孩子快樂笑聲，就是最大的感動！」雲林縣長張麗善今天巧扮「孩子王」，和義竹鄉代主席翁榮輝一起遞上一包包又熱又香的雞蛋糕，孩子喜悅全寫在臉上「好好吃喔」。

談起為何要送幸福小點心，翁榮輝說，小時候物資缺乏，讓他感到最幸福的滋味，就是冬天的午後，聽著巷口賣紅豆餅小販的叫賣聲，加上濃濃奶味撲鼻香，心想要是能吃上一口，滿足飢腸轆轆的肚子，是何其幸福。

長大後，每看到小朋友吃熱蛋糕或紅豆餅時，臉上洋溢著幸福笑容，總令他感動，因而想起若在天氣轉冷時，為偏遠小朋友送上熱點心，想必也都能看到這樣天真又幸福的笑容，因而促動他推動幸福列車，今年已是第二年開到雲林來。

雲林縣長張麗善也能感受這份幸福的感動，她說，偏鄉孩子在冷天中難得能品嘗到溫熱美味的小點心，看到孩子開心地吃，就知道那是最幸福的味道了，尤其偏鄉隔代教養、弱勢孩子多，相信這份關懷也能讓孩子學習感恩惜福。