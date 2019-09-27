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唐寶寶黃曼軒獲金鷹獎 擁22張街頭藝人證照

2019-09-27 15:57中央社 台中27日電

擁有22張街頭藝人證照的唐寶寶黃曼軒，榮獲第23屆身心障礙楷模金鷹獎，黃媽媽陳金蓮今天提到照顧女兒的點點滴滴時，不禁眼眶泛紅說，一路遇到很多貴人才能挺過難關。

第23屆身心障礙楷模金鷹獎將於11月底舉辦頒獎典禮，黃曼軒也在得獎名單內，而陳金蓮才在5月間獲得慈暉獎，並接受總統蔡英文表揚，母女今年先後得獎，都感到很高興。

陳金蓮受訪時提到照顧女兒的過程表示，25歲的黃曼軒是從國小6年級開始學陶笛，之前讓女兒學鋼琴時因為坐不住，沒有學好，直到接受唐氏症基金會兩名志工指導陶笛，讓女兒發生興趣，此後展開不間斷學習，包括游泳、舞蹈、聲樂、琵琶、電子吹管等。

陳金蓮指出，為了讓黃曼軒融入環境，有最好的學習成效，國小時，她主動擔任班上晨光媽媽長達4年，國中則伴讀1年半，女兒從學校畢業後，開始擔任街頭藝人，兩人長時相伴，如今女兒已擁有全台各地22張街頭藝人證照。

對於媽媽一路相伴，黃曼軒指出，媽媽是她最大的貴人，也感謝許多哥哥姊姊的幫忙，一路上好多人都對她很好，希望自己可以越來越好，去協助唐寶寶，甚至社會上的弱勢族群。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，陳金蓮為女兒所做的努力，大家有目共睹，也恭喜她們，唐寶寶的照護路，是一段艱辛、勇敢的歷程，盼望社會各界給予溫暖、支持，基金會會扮演最有力的後盾，一同克服難關。

唐寶寶

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