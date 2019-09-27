給黑面琵鷺乾淨水質 1.4億劉厝排水淨化場今啟用
台南市政府今天舉辦劉厝排水水質淨化場啟用典禮，市長黃偉哲與行政院環保署主任秘書葉俊宏共同主持，水質淨化場啟用可減少劉厝排水上游約70%之污染量，可大幅改善周邊居民的生活品質，期許未來將恢復水清魚現的舊景。
市府水利局長李賢義指出，劉厝排水又稱七股溪，位於曾文溪下游北岸，流經七股、佳里及西港等三區，近年受民生汙水及上游畜牧廢水影響，水質不佳，尤其流經慶安橋至劉厝橋河段因海水潮汐導致汙染滯留，水質最差且散發惡臭。劉厝排水水中汙染物生化需氧量（BOD5）、懸浮固體（SS）、氨氮（NH3-N）等數值，已達到嚴重汙染程度，且下游即為七股潟湖，屬國際級保育動物黑面琵鷺冬棲地保育區，水質汙染已影響當地居民生活環境品質與生態。
由於地方多次反應要求改善，經市府水利局向中央申請並獲環保署補助經費，總工程費1億4千6百餘萬元，環保署補助約6成近8千8百萬，市府配合款約5千8百餘萬元，進行劉厝排水水質淨化場新建工程。
水利局指出，劉厝水質淨化場利用西港區南寶樹脂公司都更時捐贈之0.4公頃用地進行開發利用，提供劉厝排水每日削減生化需氧量約395公斤、懸浮固體物約307公斤、氨氮約331公斤的污染量，可減少劉厝排水上游約70%之汙染量，有助於改善水質及營造親水水岸環境。另針對劉厝排水中游汙染部分，則配合環保局稽查管制及農業局輔導畜牧場進行畜牧廢水再利用，共同合作改善水岸環境。
西港區劉厝排水水質淨化場工程今年7月底完工，今天舉行啟用典禮，市長黃偉哲感謝環保署補助經費，讓水質淨化場能順利完成，由於該淨化場處理汙水的能量大，可以將七股溪的水質淨化好，還給地方更乾淨的環境。
黃偉哲說，劉厝排水水質淨化場每日可處理汙水8千到1萬2千噸，可具體改善降低懸浮固體物、氨氣等物質，減少劉厝排水上游百分之70的汙染量。另感謝南寶樹脂公司捐贈水淨場用地，讓工程順利進行，也感謝七股溪劉厝大排整治綠化促進會長期關注劉厝排水的整治進度，並自發性巡守河川，成為政府與地方團體合作的典範。
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