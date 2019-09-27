給黑面琵鷺乾淨水質 1.4億劉厝排水淨化場今啟用

2019-09-27 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市政府今天舉辦劉厝排水水質淨化場啟用典禮，市長黃偉哲與行政院環保署主任秘書葉俊宏共同主持，水質淨化場啟用可減少劉厝排水上游約70%之污染量，可大幅改善周邊居民的生活品質，期許未來將恢復水清魚現的舊景。

市府水利局長李賢義指出，劉厝排水又稱七股溪，位於曾文溪下游北岸，流經七股、佳里及西港等三區，近年受民生汙水及上游畜牧廢水影響，水質不佳，尤其流經慶安橋至劉厝橋河段因海水潮汐導致汙染滯留，水質最差且散發惡臭。劉厝排水水中汙染物生化需氧量（BOD5）、懸浮固體（SS）、氨氮（NH3-N）等數值，已達到嚴重汙染程度，且下游即為七股潟湖，屬國際級保育動物黑面琵鷺冬棲地保育區，水質汙染已影響當地居民生活環境品質與生態。

由於地方多次反應要求改善，經市府水利局向中央申請並獲環保署補助經費，總工程費1億4千6百餘萬元，環保署補助約6成近8千8百萬，市府配合款約5千8百餘萬元，進行劉厝排水水質淨化場新建工程。

水利局指出，劉厝水質淨化場利用西港區南寶樹脂公司都更時捐贈之0.4公頃用地進行開發利用，提供劉厝排水每日削減生化需氧量約395公斤、懸浮固體物約307公斤、氨氮約331公斤的污染量，可減少劉厝排水上游約70%之汙染量，有助於改善水質及營造親水水岸環境。另針對劉厝排水中游汙染部分，則配合環保局稽查管制及農業局輔導畜牧場進行畜牧廢水再利用，共同合作改善水岸環境。

西港區劉厝排水水質淨化場工程今年7月底完工，今天舉行啟用典禮，市長黃偉哲感謝環保署補助經費，讓水質淨化場能順利完成，由於該淨化場處理汙水的能量大，可以將七股溪的水質淨化好，還給地方更乾淨的環境。