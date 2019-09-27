親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

絕美景點擱淺貨輪走樣 遭爆「卸一船垃圾還起火燃燒」

南山系統出包...尹衍樑：承認錯誤 我們距離完善天差地遠

給黑面琵鷺乾淨水質 1.4億劉厝排水淨化場今啟用

2019-09-27 15:14聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市政府今天舉辦劉厝排水水質淨化場啟用典禮，市長黃偉哲與行政院環保署主任秘書葉俊宏共同主持，水質淨化場啟用可減少劉厝排水上游約70%之污染量，可大幅改善周邊居民的生活品質，期許未來將恢復水清魚現的舊景。

市府水利局長李賢義指出，劉厝排水又稱七股溪，位於曾文溪下游北岸，流經七股、佳里及西港等三區，近年受民生汙水及上游畜牧廢水影響，水質不佳，尤其流經慶安橋至劉厝橋河段因海水潮汐導致汙染滯留，水質最差且散發惡臭。劉厝排水水中汙染物生化需氧量（BOD5）、懸浮固體（SS）、氨氮（NH3-N）等數值，已達到嚴重汙染程度，且下游即為七股潟湖，屬國際級保育動物黑面琵鷺冬棲地保育區，水質汙染已影響當地居民生活環境品質與生態。

由於地方多次反應要求改善，經市府水利局向中央申請並獲環保署補助經費，總工程費1億4千6百餘萬元，環保署補助約6成近8千8百萬，市府配合款約5千8百餘萬元，進行劉厝排水水質淨化場新建工程。

水利局指出，劉厝水質淨化場利用西港區南寶樹脂公司都更時捐贈之0.4公頃用地進行開發利用，提供劉厝排水每日削減生化需氧量約395公斤、懸浮固體物約307公斤、氨氮約331公斤的污染量，可減少劉厝排水上游約70%之汙染量，有助於改善水質及營造親水水岸環境。另針對劉厝排水中游汙染部分，則配合環保局稽查管制及農業局輔導畜牧場進行畜牧廢水再利用，共同合作改善水岸環境。

西港區劉厝排水水質淨化場工程今年7月底完工，今天舉行啟用典禮，市長黃偉哲感謝環保署補助經費，讓水質淨化場能順利完成，由於該淨化場處理汙水的能量大，可以將七股溪的水質淨化好，還給地方更乾淨的環境。

黃偉哲說，劉厝排水水質淨化場每日可處理汙水8千到1萬2千噸，可具體改善降低懸浮固體物、氨氣等物質，減少劉厝排水上游百分之70的汙染量。另感謝南寶樹脂公司捐贈水淨場用地，讓工程順利進行，也感謝七股溪劉厝大排整治綠化促進會長期關注劉厝排水的整治進度，並自發性巡守河川，成為政府與地方團體合作的典範。

台南西港劉厝排水水質淨化場可減少百分之70汙染量。記者吳淑玲／攝影
台南西港劉厝排水水質淨化場可減少百分之70汙染量。記者吳淑玲／攝影
分享
台南西港劉厝排水水質淨化場可減少百分之70汙染量。記者吳淑玲／攝影
台南西港劉厝排水水質淨化場可減少百分之70汙染量。記者吳淑玲／攝影
分享
台南西港劉厝排水水質淨化場今天舉行啟用典禮，可減少百分之70汙染量。記者吳淑玲／...
台南西港劉厝排水水質淨化場今天舉行啟用典禮，可減少百分之70汙染量。記者吳淑玲／攝影
分享

水質環保署黃偉哲

相關新聞

台南最威法拍會10月1日登場 首拍瑪莎拉蒂名車

2019-09-27 12:49

浪漫又好吃！台南麻豆紅柚變身五星級法國風料理

2019-09-27 14:26

台南暗光鳥優惠 國慶搭船遊運河、賞光雕

2019-09-27 13:24

翁章梁借將教育部 陳添丁升任教育處長

2019-09-27 12:48

斗六102歲人瑞阿嬤 長壽秘訣靠「吃來的」

2019-09-27 12:45

西螺鎮內多條道路年久失修 立委爭取3千萬修路改善

2019-09-27 11:26

農村體驗團遊免車資！嘉縣府邀你回「嘉」同樂

2019-09-27 07:43

採果+DIY 體驗14種「農嘉樂」

2019-09-26 23:52

國道3號古坑交流道常「卡關」 雲縣將砸7.5億打通

2019-09-26 23:48

站著吃、愛看報 人瑞養生撇步好潮

2019-09-26 23:45

媽媽一句話…他種芭樂送偏鄉童

2019-09-26 23:39

郭信良退南市總預算 綠營圍剿

2019-09-26 23:30

傍晚起台南新營空氣糟！市府加強稽查 提醒出門戴口罩

2019-09-26 19:51

反擊秋行軍蟲肆虐 雲林縣長跳級防治

2019-09-26 18:28

台南市明年歲出破千億、短差59億元 遭議長郭信良退回

2019-09-26 16:13

午飯站著吃每天看報紙 百歲人瑞分享養生之道

2019-09-26 15:19

「喊魚仔呷小吃」 青山漁港任你遊

2019-09-26 14:06

雲林縣府爭取7億興建側車道 國道3古坑交流道亂象有解

2019-09-26 13:03

嘉市議員李奕德遞補宣示 不負從政初衷

2019-09-26 11:03

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

遭韓國瑜罵粗俗、下流不堪 呱吉說明大港演出原因

2019-09-26 17:53

韓國瑜宣示高市府機密資料全解密 市府光明磊落

2019-09-26 22:27

接任台北市副市長 黃珊珊證實：曾獲徵詢、樂意幫忙

2019-09-26 15:50

「陸客不來，我們自己來」 恆春半島民宿業吸客出妙招

2019-09-26 21:28

陸客禁自由行發威 墾丁旅宿業已傷皮肉、明年初恐傷骨

2019-09-26 19:26

中火將增2機組？中市府：恐成世界最大火力電廠

2019-09-27 11:17

日式警察宿舍將拆除 日88歲婦人看新聞來台尋兒時記憶

2019-09-26 16:09

韓國瑜批大港開唱下流 黃捷質疑雙重標準

2019-09-26 19:35

韓國瑜6時散會錯了嗎？他找出陳菊在5時21分就散會

2019-09-26 17:49

絕美景點擱淺貨輪走樣 遭爆「卸一船垃圾還起火燃燒」

2019-09-27 14:08

韓國瑜議會備詢 若總統勝選會加大力度衝刺、照顧高雄

2019-09-26 16:10

基隆阿根納造船廠點燈 正濱漁港「潮味」辦桌

2019-09-26 21:28

北市證實副市長鄧家基10月中去職 議員黃珊珊接任

2019-09-26 17:23

吳秉叡、蘇巧慧爭取改善丹鳳高中排水 下學期前完成

2019-09-26 17:15

基隆間歇性大雨累積雨量95毫米 中和路等多處道路積水

2019-09-26 16:09

綠營議員砲轟韓國瑜！要求韓欠「三個道歉」

2019-09-26 16:22

網美熱點中庄調整池透明景觀橋 平日上鎖勿冒險爬

2019-09-27 07:56

韓國瑜談核四：新車不開要開舊車 政府是不是傻瓜？

2019-09-26 18:54

影／基隆阿根納後方秘境 走吊橋觀景平台盡攬八斗海景

2019-09-27 08:27

他爆因縣長徐耀昌要午宴 苗縣議會首日只開半天

2019-09-26 22:26

影／重機違規意外多 台3線苗栗路段增設科技測照設備

2019-09-26 16:57

議員爆縣長午宴開議僅半天 徐耀昌拒為粗口道歉：告我啊

2019-09-27 10:06

台南最威法拍會10月1日登場 首拍瑪莎拉蒂名車

2019-09-27 12:49

蹭熱度！屏縣府宣傳國慶焰火kuso《返校》網友全笑歪

2019-09-26 20:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top