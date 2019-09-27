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浪漫又好吃！台南麻豆紅柚變身五星級法國風料理

2019-09-27 14:26聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南麻豆紅柚上市，今天在柚園舉辦法國風紅柚香柚園饗宴品嘗會。記者吳淑玲/攝影
台南麻豆紅柚上市，今天在柚園舉辦法國風紅柚香柚園饗宴品嘗會。記者吳淑玲/攝影
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中秋節過後，正是麻豆紅柚的產季，為行銷紅柚同時推廣國產畜禽產品！台南麻豆區農會與中央畜產協會合作，今天在麻豆紅柚園區舉辦「法國風紅柚香柚園饗宴」活動，由台南晶英酒店主廚親自料理6道以紅柚及文旦入菜的佳餚，台南市長黃偉哲品嘗過後讚不絕口，大力推薦，台南麻豆紅柚不只鮮食，還能入菜和畜禽肉類搭配食用，營養又美味。

黃偉哲提到去年選舉期間捧紅了蜂蜜檸檬，但他認為蜂蜜紅柚更好喝，而且紅柚的營養價值和口感更高、更好，且甜度也更自然；紅柚酸中帶甜的滋味及口感相當獨特，麻豆自9月中下旬起開始進入紅柚採收期，現在吃正是時候，黃偉哲市長感謝晶英飯店主廚發揮巧思，研發菜色，期望透過今日的品嘗會，打開紅柚的知名度。

黃偉哲說，紅柚價值高、營養豐富、口感好，但知名度還不足，希望透過這次的品嘗會，將紅柚行銷出去，大家也可以嘗試將紅柚與蜂蜜加在一起，與蜂蜜檸檬比較，看哪一種比較好喝。

麻豆區農會總幹事孫慈敏指出，在紅柚園舉辦這場品嘗會，希望讓大家認識紅柚的好，且紅柚也可與畜牧產業配合，激盪出很好的火花，搖身一變成為精緻的法國料理，讓大家知道紅柚除了可以生吃外，也可以入菜。

麻豆區農會表示，台南市麻豆區是台灣紅柚的主要產區，目前種植面積超過60公頃，產季為每年的9月至10月，另麻豆區目前畜禽飼養場數豬隻為40場（約3萬6千多頭），雞為34場（約35萬隻）。

品嘗會今天在麻豆區北勢里紅柚專業區劉曜賢柚農的紅柚園舉行，，農委會農糧署長胡忠一、畜牧處長謝耀清及在地柚農等約上百人到場共襄盛舉，品嘗美味的紅柚法國風饗宴。柚園饗宴由晶英酒店主廚現場示範，有柚香煙燻舒肥豬里肌、紅柚蘑菇豬肉丸塔、柚香雞肉慕斯清湯、紅柚水果杯等特色料理。

台南區農改場副研究員張汶肇表示，麻豆紅柚俗稱紅文旦，但屬粗麟品種，就是果皮油胞較大，但麻豆紅柚和麻豆文旦不同，不論大小都好吃，果肉色澤鮮紅，富含膳食纖維及維他命C等營養，食用起來口感Q彈多汁，酸甜適中，採收後辭水，風味口感更佳，用來入菜，可增添食物的風味。麻豆文旦產季是白露，麻豆紅柚是秋分，接著大白柚是霜降。

台南麻豆紅柚上市，今天在柚園舉辦法國風紅柚香柚園饗宴品嘗會。記者吳淑玲/攝影
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浪漫又好吃！台南麻豆紅柚變身五星級法國風料理，市長黃偉哲吃得津津有味。記者吳淑玲...
浪漫又好吃！台南麻豆紅柚變身五星級法國風料理，市長黃偉哲吃得津津有味。記者吳淑玲/攝影
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浪漫又好吃！台南麻豆紅柚變身五星級法國風料理。記者吳淑玲/攝影
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黃偉哲

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