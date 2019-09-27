翁章梁借將教育部科長陳添丁升任教育處長

2019-09-27 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



108年新課綱上路，上任半年多的嘉義縣政府教育處長鄧進權請辭，8月生效，教育處長懸缺近2個月，縣長翁章梁借將教育部國會聯絡組科長陳添丁調升接任，完成人事作業，原定下月1月上任，因國會開議延到11月中旬；翁章梁上午參加教師節表揚大會，證實陳添丁人事，他說，陳要等國會休會後才上任，陳目前就在協助嘉義縣教育推動。

教師節表揚大會，原出席的校長教師，以為翁章梁會利用此機會，公布新教育處長人事，但翁致詞未談新處長人事； 處長職務由副處長李美華代理。

41歲陳添丁，政大教育研究所博士，曾任新竹縣政府教育處督學、科長，關西鎮東光國小校長，桃園縣政府教育局專員，現任教育部國會組科長，獲選教育部與所屬機關（構）學校108年度模範公務人員表揚。

陳添丁感謝縣長讓他有機會，許嘉縣孩子可嚮往未來，適逢「創新教育白皮書」公布與108課綱上路，他強調，將秉持縣長「活化教育」施政理念，以提升學生基本學力、激勵教師士氣及培養團隊合作為目標，讓嘉縣孩子都能成為更好的自己，明天教師節，他祝福每位嘉縣師長，教師節快樂!大家辛苦了，「未來教育處將作大家後盾，讓我們一起打拼。」