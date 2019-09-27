斗六102歲人瑞阿嬤 長壽秘訣靠「吃來的」

2019-09-27 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



斗六市長林聖爵今天親送敬老禮金給信義里102歲的吳惜阿嬤（右）。圖／斗六市公所提供 分享 facebook 農曆九月初九，也是今年國曆10月7號的重陽節，自古以來重陽都有祭祖、敬老崇孝傳統，雲林縣斗六市公所今天起為表達最對長者的祝福，發放重陽敬老禮金，90歲以上的長者每人可拿到5000元敬老金、百歲人瑞則有萬元禮金。

信義里的吳惜阿嬤今年已有102歲，身體硬朗還能常常與人話家常，她說，自己的養生方式是靠「吃來的」，她每天都喝當歸青耆養身，加上牛奶、魚骨燉湯保骨本，並常吃有「長生果」之稱的花生，來補充維生素B和膳食纖維等營養。

另位同樣102歲家住公正里的賴武松阿公兒女成群，目前由68歲的媳婦黃春鶯與丈夫共同照顧他，並每天一起吃飯聊天，武松阿公還有養生秘訣，就是每天健身踩腳踏車運動，透過飲食、運動與家人陪伴讓他更長壽。

斗六市長林聖爵表示，斗六全市現有15位百歲人瑞，每一位他都親自拜訪致贈禮金，並向老人家請教養生的訣竅，在斗六市民代表會的支持下編列敬老禮金經費，65歲至89歲的長者每人500元、90歲以上每人3000元。

另外，雲林縣政府也補助70至99歲長者每人2000元、100歲以上每人1萬元敬老禮金；往年敬老禮金採用匯款到長輩戶頭，今年為讓長輩感受佳節氣氛，配合縣府政策也提供現金發放。