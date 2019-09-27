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農村體驗團遊免車資！嘉縣府邀你回「嘉」同樂

2019-09-27 07:43聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣文化觀光局舉辦「108年嘉義縣農嘉樂」活動，由山、海、平原區7家特色農家，擔任活動領頭羊，攜手推出14種農家創意體驗遊程，凡參加旅行社遊程，遊覽車資由縣府補貼，邀請全國民眾10月1日至11月30日回「嘉」同樂，活動訊息可上慢遊嘉義（https://reurl.cc/nVnyWn）查詢。

嘉義縣長翁章梁昨扮成農夫戴上斗笠、毛巾，肩挑嘉義農特產扁擔，宣傳在地食材，並化身「阿梁師」，示範農情主廚料理，將7家特色農家食材，製成風味可口的玫瑰花瓣沙拉，同時下場逐一體驗特色農家產品，向民眾推廣嘉義農特產。

翁章梁表示，嘉義縣為農業大縣，農漁產種類及數量十分豐富，縣府希望透過「體驗式行銷」，邀請民眾感受嘉義縣農特產，包括向禾休閒漁場的鮮美漁獲、阿舍果園的百香果、酪梨，柿子哥農場甜柿，剩一家老農楊桃汁的酸甜楊桃汁，及曙光玫瑰有機農場的馨香，還有崇美農場的樸實，與50分life工作室對食物原味的堅持。

「 我很澀，可是很溫柔！」來自嘉義縣番路，種植柿子18年的青農廖誌鑫說，今年受暖冬影響，番路柿子不開花，僅有2成結果，但柿子品質仍相當甜美，這次配合「嘉義縣農嘉樂」活動，歡迎民眾來果園體驗採果樂趣，也可DIY試做柿果，品嘗澀柿與脫澀後口感。

曙光玫瑰有機農場負責人鄭宇超說， 農場中種植200多種有機玫瑰，是全國唯二的有機玫瑰農場。場內玫瑰不僅可觀賞也可食用，並蒸餾出玫瑰保養液，歡迎民眾到農場參觀。

曙光玫瑰有機農場負責人鄭宇超說，農場種植200多種有機玫瑰，是全國唯二的有機玫瑰...
曙光玫瑰有機農場負責人鄭宇超說，農場種植200多種有機玫瑰，是全國唯二的有機玫瑰農場。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣長翁章梁，昨天擔著嘉義農特產出場，推廣農家樂遊程。記者卜敏正／攝影
嘉義縣長翁章梁，昨天擔著嘉義農特產出場，推廣農家樂遊程。記者卜敏正／攝影
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青農廖誌鑫、湯淑惠， 歡迎大家到嘉義縣番路體驗採果樂趣。記者卜敏正／攝影
青農廖誌鑫、湯淑惠， 歡迎大家到嘉義縣番路體驗採果樂趣。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣議員陳文忠， 品嘗未脫澀柿子後說， 我很澀可是很溫柔。 記者卜敏正／攝影
嘉義縣議員陳文忠， 品嘗未脫澀柿子後說， 我很澀可是很溫柔。 記者卜敏正／攝影
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嘉義縣長翁章梁（中）等人，昨參加「農家樂遊程」行銷推廣活動。記者卜敏正／攝影
嘉義縣長翁章梁（中）等人，昨參加「農家樂遊程」行銷推廣活動。記者卜敏正／攝影
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嘉義翁章梁

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