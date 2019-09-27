農村體驗團遊免車資！嘉縣府邀你回「嘉」同樂

2019-09-27 07:43 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣文化觀光局舉辦「108年嘉義縣農嘉樂」活動，由山、海、平原區7家特色農家，擔任活動領頭羊，攜手推出14種農家創意體驗遊程，凡參加旅行社遊程，遊覽車資由縣府補貼，邀請全國民眾10月1日至11月30日回「嘉」同樂，活動訊息可上慢遊嘉義（https://reurl.cc/nVnyWn）查詢。

嘉義縣長翁章梁昨扮成農夫戴上斗笠、毛巾，肩挑嘉義農特產扁擔，宣傳在地食材，並化身「阿梁師」，示範農情主廚料理，將7家特色農家食材，製成風味可口的玫瑰花瓣沙拉，同時下場逐一體驗特色農家產品，向民眾推廣嘉義農特產。

翁章梁表示，嘉義縣為農業大縣，農漁產種類及數量十分豐富，縣府希望透過「體驗式行銷」，邀請民眾感受嘉義縣農特產，包括向禾休閒漁場的鮮美漁獲、阿舍果園的百香果、酪梨，柿子哥農場甜柿，剩一家老農楊桃汁的酸甜楊桃汁，及曙光玫瑰有機農場的馨香，還有崇美農場的樸實，與50分life工作室對食物原味的堅持。

「 我很澀，可是很溫柔！」來自嘉義縣番路，種植柿子18年的青農廖誌鑫說，今年受暖冬影響，番路柿子不開花，僅有2成結果，但柿子品質仍相當甜美，這次配合「嘉義縣農嘉樂」活動，歡迎民眾來果園體驗採果樂趣，也可DIY試做柿果，品嘗澀柿與脫澀後口感。