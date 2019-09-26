傍晚起台南新營空氣糟！市府加強稽查 提醒出門戴口罩

2019-09-26 19:51 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



東北風南下，下風處擴散條件差，中南部各縣市空氣品質指數（AQI）明顯惡化；已達橘、紅等級；台南新營地區晚間6點多指數飆升至151，已達不適合戶外運動，讓不少熱愛運動者搖頭說，有如去年惡夢再現，莫非今年好空氣已掰掰了？

台南市政府環保局晚間表示，確實近日因大環境不佳，通常午後起空氣品質都不太理想，除建議市民在戶外要加強自我防衛能力（如戴口罩），有呼吸道過敏者建議避免外出，而一旦空氣品質指數（AQI）超過100以上，環保局也會增加啟動灑水車出勤作業以降低揚塵，同時也會增加稽查工廠次數，希望透過相關配套積極作為，抑制空氣品質持續惡化

根據環保署網站顯示，因午後光化作用，致臭氧濃度上升。依今天下午3點監測結果，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區主要為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區主要為「橘色提醒」等級；馬祖及金門地區受中國沿海汙染物影響為「紅色警示」等級。

而入夜後，大台南各主要測站AQI指數都不理想，陸續飆破百，溪北的新營區傍晚6點多達151，已經紅色等級，不少鄉親在社群網站提醒，避免外出運動。不過也有部分市民外出活絡筋骨或打籃球，有些人甚至戴上口罩運動，