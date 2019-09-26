減重代價大 女子縮胃手術住院超過一年嘆：再也不敢

2019-09-26 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



減重的代價實在太大了，台南市41歲莊姓女子，因體重破百，去年4月在成大接受縮胃手術，但術後卻狀況不斷，從去年5月住進醫院到現在，前後一年多，而且目前身上除了插鼻腸管、還有腹部引流管，從去年5月到現在沒有吃過東西，都是靠灌食，期間莊女多次崩潰，雖然目前體重掉到只有58公斤，但她表示如果能夠選擇，真的不敢再重新來一次。

莊女與動手術的成大醫師間有醫療糾紛，莊女的家人從本周一起，雇用5輛宣傳車在市區繞行，其中一台還停在醫院門口，車上寫著「成大XXX醫師欺壓弱勢、避不出面、還我公道」，醫院前人來人往惹人矚目。

醫院表示，之前已與莊女協調多次都不成。而莊女住在醫院單人房內一年多，家屬因為糾紛未解決，拒絕給付積欠的醫療費用170餘萬元。台南市衛生局則表示，之前曾協助協調，但也沒有結果。

莊女在手術前重達116公斤，不顧家人反對接受縮胃手術，將胃縮小到只有原來的1/3，但術後不到一周就出現發燒等感染症狀，送進加護病房，後來因為感染嚴重，在醫師建議下裝設鼻腸管灌食，但卻發生疑似灌錯管的意外。

莊女家人表示，鼻腸管有兩個通道，一個是把食物灌進胃、一是灌到十二指腸裡，莊女在手術後胃部出現缺口，造成腹膜炎，所以不能再灌胃、只能灌腸，但護理人員卻誤把食物灌進胃裡，使發炎情況更嚴重；而術後胃部有缺口，也是因為當初縮胃時，醫師沒有把傷口縫好造成。

莊女在治療過程中不僅反覆感染，同時可能因為治療藥物引發嚴重過敏，「全身的皮幾乎脫了一層」，飽受折磨，她批評醫師未能體會病患的痛苦，態度傲慢，她同時也擔心身上的管路不知何時才能移除。

這起醫療糾紛在網路上也傳開，有人指莊女藉著霸床想逼醫院就範，也有人指莊女主要未依照醫師指示進食，才會發生後續問題，但莊女與家人都否認。