反擊秋行軍蟲肆虐 雲林縣長跳級防治

2019-09-26 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣秋行軍蟲肆虐，不少鄉鎮相繼淪陷，初估約62公頃玉米田受害，雲林縣長張麗善為防災情擴大，今天宣布動用第二預備金直接啟動第3階段全面用藥防治，並委託各鄉鎮農會受理登記、領藥，讓滅蟲和補助作業一次到位，簡化行政流程。

縣長張麗善今天由四湖鄉長蘇國瓏、前立委張嘉郡陪同，下鄉踏勘蟲災，農民剝開玉米株可見全是蟲卵，一條條秋行軍蟲正在吃蝕葉心，農民說，今年的玉米恐都去了了。

「治蟲如救火，未擴散就要壓制！」為避免蟲害蔓延，張麗善認為防治蟲災刻不容緩，除籲請中央簡化流程，並當場指示農業處直接進入第3階段的用藥防治，請農民開始投藥，縣府也同步起動用第2預備金，供用藥防治之用。

雲林動植物防疫所長廖培志也提醒農民，秋行軍蟲愛吃食玉米心，尤其開放式管理的青割玉米田，風險比食用玉米更高。現值感染高峰期，麥寮、台西、東勢、褒忠、虎尾、水林、四湖已淪陷，受災面積持續增加，請農友加強巡田，一旦發現蟲害請立即通報，加速防治。

農民蔡清池等人也當場陳情，以目前情況來看，受害農田1分地要採收到玉米轉作補助標準的250公斤，恐有困難，希望政府放寬轉作補助門檻，減輕農民損失，張麗善表示將會轉請農委會協助處理，當務之急還是先用藥防治。