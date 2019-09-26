胰臟癌可望成慢性病 成大國衛院合作細胞治療

2019-09-26 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



胰臟癌死亡率高，讓人聞之色變，國內胰臟癌治療權威醫師、成大醫學院院長沈延盛表示，成大與國家衛生研究院合作進行細胞治療的人體試驗，未來可望把目前5年存活率不到15%，提高到25%，「胰臟癌將成為一種慢性疾病」。

台灣在胰臟癌治療上獨步全球，4年前國家衛生研究院研發以脂質體包覆的胰臟癌藥物，有效延長胰臟癌患者的存活時間，成功以2億2000萬美金技轉上市，為台灣20年來唯一成功全球上市的癌症治療藥物，最新的研究目標則是放在細胞治療上。

而國衛院當時合作的醫院包括成大、台大等，成大臨床試驗的病患最多，成效最佳，美國食品及藥物管理局還特別派員到成大了解臨床效果後，同意藥品在美國上市。

沈延盛表示，成大近年在胰臟癌治療上成效相當不錯，主要是藥物與手術的進步，一年存活率（不分期別）平均達到43%，5年則達14%，超過英、美等先進國家的成果，例如美國5年存活最好的情況仍不到10%，英國只有7%，目前國衛院已與成大合作，進行胰臟癌細胞治療的人體試驗，一定會讓成果更進一步。

國衛院癌症研究所副所長、同時是國內細胞治療先驅的劉柯俊表示，在成大良好的基礎下進行先進的細胞治療發展，沈延盛期盼的胰臟癌成為慢性疾病，將不再只是夢想。

劉柯俊表示，過去主要是胰臟症初期症狀不明顯，多數患者發現時已是末期，而且病程進展快速，根本來不及做其他治療，患者就死亡，但目前成大已有效延長患者的存活，有機會進行細胞治療。

沈延盛表示，過去的癌症治療是殺死癌細胞，但因為仍有殘存者復發機率高，新的細胞治療是讓人體的樹突細胞能夠辨識癌細胞，再指揮T細胞殺死癌細胞，效果比殺癌細胞要好很多，但如何讓樹突細胞懂得辨識癌細胞，就要靠細胞培養，這也是國衛院目前正在研發的部分。

目前細胞治療是全球癌症治療的新方向，例如有國外藥廠以基因工程改造T細胞，增強其辨識及殺死癌細胞的能力，在白血病的治療上有很好的成績。