讓產婦輕鬆坐月子 中醫師提供現代產後調理觀點

2019-09-26 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



不少初產婦坐月子常面臨許多傳統的禁忌與困惑，對於飲食該吃什麼？忌吃啥？生活起居該注意些什麼？總會聽到許多建議而無所適從，醫師表示，產後如何好好休息調養，確實是一門學問。

柳營奇美醫院中醫部今天舉行醫療記者會，主治醫師簡珮珊分享個案，30多歲第一胎剛坐完月子的產婦，至中醫部就診，敘述惡露都一直不乾淨，經詢問後才知道，原來她喝了一整個月生化湯。後經中醫產後調理，補充氣血，減少許多產後困擾跟不適。

她指出，中醫產後調理分四階段：第一階段要將惡露排除乾淨，常用生化湯加減來去瘀血生新血，注意不可與宮縮劑同時使用，以免宮縮太過厲害，通常一般自然產服用5至7帖，而剖腹產因瘀血清除較乾淨，約服用3至5帖即可。

第二階段以補氣血為主，用八珍湯加減來處理產後氣血虛的問題，並可幫助子宮內膜修復。

第三階段為調理脾胃，用四神湯加四君子湯加減，利用補氣健脾入帶脈的藥物，可防止子宮脫垂，且因健脾利濕作用，可調節水分代謝，有塑身效果。

第四階段為補肝腎壯筋骨，用腎氣丸及龜鹿二仙膠加減，其中腰痠是孕產婦常見的症狀，在中醫是腎虛的表現，補腎藥物還可以幫助卵巢功能恢復、骨盆腔結構復原。

飲食方面應減少寒性食物，如冰的飲料、偏冷性蔬菜水果，如白蘿蔔、冬瓜、西瓜、梨子、橘子、葡萄柚等。有哺乳的產婦更應攝取充足的營養，蛋白質方面，可多食鮮魚湯、豬蹄、黑豆水等發奶食材，避開韭菜、炒麥芽、人參、山楂等退乳食物。

另在生活起居，建議多休息少勞動，但宜輕微而適度活動以利元氣的恢復，可配合產後運動幫助子宮收縮及身材恢復，避免拿重物或勞務、爬樓梯、彎腰、蹲、屈膝、盤坐等動作。另外有子宮肌瘤或巧克力囊腫產婦，小心不可過度進補。