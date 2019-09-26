台南偏鄉山區公車變轉乘 老人家怨不便民
因應台南市政府推動公車捷運化，南化、左鎮等山區公車運輸班次調整，導致民眾對於公車班次不熟悉，及缺乏直通台南市區公車班次等疑問。居民抱怨目前的公車時間只適合通勤上學需求，對於長者進市區看病、掛號等時段少有班次，假日班次更少，且因為缺乏直通市區專車，需要搭到新化後再轉車，對於上下車有困難的老人明顯不便。
立法委員郭國文今天邀集台南市政府交通局副局長熊萬銀、公共運輸處、南化區公所、南化里里長、興南客運新化站站長在南化區公所辦理說明會，協助山區民眾將意見第一手轉達給市政府了解，聽取地方民眾心聲。郭國文要求市政府應重新檢視公車捷運化後班次轉搭等待時間過長、左鎮轉乘站缺乏避雨遮陽設施、及盡快爭取左鎮轉運站設立，來符合山區民眾使用公運設施的需求。
台南市政府檢討山區公車運能不足等情況，將玉井、大內、南化、左鎮、公車班次進行重新調整，推出公車捷運化，將公車路線分為主線與支線，擴大公車運能及服務面積，但同時也整併許多重複公車路線，讓山區習慣搭乘公車進入市區辦公、看病的高齡長者不甚習慣，與會的居民紛紛表示望能妥善調整班次。
南化里里長余俊輝也說，自從公車捷運化後，南化被安排只有支線路線，希望能比照過往直通台南市區，早中晚至少安排一個班次，以解決南化公共運輸不便。
交通局副局長熊萬銀解釋，目前在左鎮化石館對面已規畫設立一處轉運站，完工後可以因應山區日常出入山區及觀光需求，並透過小黃公車加大短程運能，讓搭公車班次不用再久候，會爭取在今年進行整體設計及盡快開始動工；公車站也願意對於班次銜接上再做調整，盡量滿足民眾使用需求。
郭國文表示，會協助台南市政府交通局向中央申請左鎮轉運站所需之設計興建經費，爭取在明年初動工，將民眾所需放置在第一位，並請台南市政府交通局及興南客運研議如何減少轉乘等待時間，加強轉乘資訊提供及高齡友善設施，讓坐公車不再有困擾。
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