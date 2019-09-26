台南偏鄉山區公車變轉乘 老人家怨不便民

2019-09-26 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



因應台南市政府推動公車捷運化，南化、左鎮等山區公車運輸班次調整，導致民眾對於公車班次不熟悉，及缺乏直通台南市區公車班次等疑問。居民抱怨目前的公車時間只適合通勤上學需求，對於長者進市區看病、掛號等時段少有班次，假日班次更少，且因為缺乏直通市區專車，需要搭到新化後再轉車，對於上下車有困難的老人明顯不便。

立法委員郭國文今天邀集台南市政府交通局副局長熊萬銀、公共運輸處、南化區公所、南化里里長、興南客運新化站站長在南化區公所辦理說明會，協助山區民眾將意見第一手轉達給市政府了解，聽取地方民眾心聲。郭國文要求市政府應重新檢視公車捷運化後班次轉搭等待時間過長、左鎮轉乘站缺乏避雨遮陽設施、及盡快爭取左鎮轉運站設立，來符合山區民眾使用公運設施的需求。

台南市政府檢討山區公車運能不足等情況，將玉井、大內、南化、左鎮、公車班次進行重新調整，推出公車捷運化，將公車路線分為主線與支線，擴大公車運能及服務面積，但同時也整併許多重複公車路線，讓山區習慣搭乘公車進入市區辦公、看病的高齡長者不甚習慣，與會的居民紛紛表示望能妥善調整班次。

南化里里長余俊輝也說，自從公車捷運化後，南化被安排只有支線路線，希望能比照過往直通台南市區，早中晚至少安排一個班次，以解決南化公共運輸不便。

交通局副局長熊萬銀解釋，目前在左鎮化石館對面已規畫設立一處轉運站，完工後可以因應山區日常出入山區及觀光需求，並透過小黃公車加大短程運能，讓搭公車班次不用再久候，會爭取在今年進行整體設計及盡快開始動工；公車站也願意對於班次銜接上再做調整，盡量滿足民眾使用需求。