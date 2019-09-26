親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

遭韓國瑜罵粗俗、下流不堪 呱吉說明大港演出原因

張鈞甯讓邱澤碰軟釘子 1天翻案： 造成困擾

雲林秋行軍蟲肆虐 張麗善：補助農民購藥防治

2019-09-26 17:28中央社 雲林縣26日電

今年6月間苗栗首見秋行軍蟲幼蟲後，如今確認全台淪陷。本報資料照片
今年6月間苗栗首見秋行軍蟲幼蟲後，如今確認全台淪陷。本報資料照片
分享
雲林縣沿海7鄉鎮玉米田傳出秋行軍蟲肆虐災情，縣長張麗善今天前往四湖玉米田勘查災損情形，並宣布縣府啟動防治資材補助經費，補助農民購買防治用藥，全力防止疫情擴散。

雲林縣政府表示，目前為玉米種植高峰期，麥寮、台西、東勢、褒忠、虎尾、水林、四湖等鄉鎮種植的硬質玉米、青割玉米受到秋行軍蟲危害，張麗善今天在農業處副處長陳炳坊、雲林縣動植物防疫所長廖培志等人陪同下，勘查秋行軍蟲肆虐災情。

張麗善指出，秋行軍蟲擴散力強，目前嘉義、雲林等地疫情延燒，建請中央啟動全面防疫措施，提升至第三階段，農民在發現蟲蹤即可自主購藥防治，不必再經過通報農改場鑑定、判定程序，簡化防疫流程。

張麗善說，因應這波秋行軍蟲疫情，縣府啟動防治資材補助經費新台幣100萬元，投入疫情嚴重的鄉鎮，農民可盡速洽詢當地農會提出申請，購藥費用將由縣府補助，請農民安心防疫。

廖培志表示，對秋行軍蟲進行化學防治時，請輪用不同作用機制農藥，並遵守安全採收期。農民田間巡視發現秋行軍蟲或蟲卵，可用手摘除，減少幼蟲孵化，也可運用植株翻埋及淹水方式減少蟲源密度，避免擴大危害。

廖培志提醒，化學防治請選用核准登記及推薦玉米使用的藥劑，藥劑種類可於台南改良場網站連結各項作物的相關用藥資料。秋行軍蟲相關疫情資訊，每日更新於「秋行軍蟲專區」（網址:http://faw.baphiq.gov.tw/）。

秋行軍蟲疫情農民

相關新聞

午飯站著吃每天看報紙 百歲人瑞分享養生之道

2019-09-26 15:19

「喊魚仔呷小吃」 青山漁港任你遊

2019-09-26 14:06

雲林縣府爭取7億興建側車道 國道3古坑交流道亂象有解

2019-09-26 13:03

嘉市議員李奕德遞補宣示 不負從政初衷

2019-09-26 11:03

送23所偏鄉小校 左鎮果農約定每年春季來送有機芭樂

2019-09-26 09:06

嘉義市立美術館 明年2月完工

2019-09-25 23:30

上學難！左鎮姊弟 走1公里泥濘路

2019-09-25 23:28

台南舊城區6老建物變身 吸遊客朝聖

2019-09-25 23:26

東北季風叩關 濁水溪揚塵

2019-09-25 23:26

台南車站前 國賓大樓年底拉皮

2019-09-25 23:12

嘉縣大林黃金地段重劃 民眾樂見其成

2019-09-25 19:01

929全球抗極權 台南發起「撐香港」遊行

2019-09-25 18:29

影／下月完工！麥寮出海口設置抽水井、綠覆蓋 防制揚塵

2019-09-25 17:41

動管員精準捕捉毛小孩 還跳水救援做CPR

2019-09-25 17:11

嘉市將出現曼哈頓懸日 市府：別為了追日冒險

2019-09-25 15:43

北港國際糕餅麻油節 9月28、29日盛大登場

2019-09-25 15:02

台南左鎮搶修斷路 「給孩子一條安全的上學路」

2019-09-25 14:47

新南向前進東協 台越畜產簽訂合作意願書

2019-09-25 13:50

果然是「大內高手」！ 大內百歲人瑞任鄰長52載還打拳

2019-09-25 13:06

雲林潛在失智症近萬人 台大醫雲林分院年增逾200例

2019-09-25 12:44

影／柿子紅了！今年產量少 柿子入菜讓你胃口大開

2019-09-25 12:37

台南車站前將有新門面 國賓大樓外觀準備拉皮了！

2019-09-25 12:32

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

蘆竹區長與女議員爆婚訊 鄭文燦將早一步調動人事

2019-09-26 10:02

影／每天水煮蛋+跑步月瘦8公斤 林右昌重訓嗆陳其邁會輸

2019-09-25 21:45

綠議員聲淚俱下 批「高雄市議會最黑暗的一天」

2019-09-26 12:25

影／大巨蛋核准施作1、2樓外牆 議員驚呼：快蓋好了

2019-09-26 15:03

接任台北市副市長 黃珊珊證實：曾獲徵詢、樂意幫忙

2019-09-26 15:50

質詢韓國瑜抽籤靠運氣 安全名單綠5人藍7人

2019-09-26 10:12

開始揪團！白晝之夜下周登場 捷運、公車都加開班次

2019-09-25 19:02

影／台中康橋附近眼鏡蛇出沒 民眾嚇得「罵罵號」

2019-09-26 13:55

高市綠議員要韓國瑜辭職 藍議員護航爆衝突

2019-09-26 11:13

主人往生留下43隻犬貓無人照料 動保處盼社會愛心認養

2019-09-26 09:35

韓國瑜施政報告 竟被綠議員抱怨打斷

2019-09-26 10:55

全台最美南迴公路安朔-草埔段 年底通車

2019-09-25 23:28

藍議員追氣爆善款大港開唱 韓國瑜：如有不法移送法辦

2019-09-26 15:29

台南車站前 國賓大樓年底拉皮

2019-09-25 23:12

高雄老字號華后飯店傳將歇業！鹽埕「一王一后」說再見

2019-09-26 09:47

桃園主辦國慶晚會 9000張門票發送

2019-09-25 23:28

高市綠議員送辭職書給韓國瑜藍力阻 藍綠激烈衝突互嗆

2019-09-26 11:57

穿山甲半年救援40隻 16隻遭野狗咬傷

2019-09-26 07:36

嘉義市立美術館變更設計 預計明年中開館

2019-09-25 19:07

台南舊城區6老建物變身 吸遊客朝聖

2019-09-25 23:26

基隆寵物店良莠不齊 評鑑結果公布優等9家也有限改

2019-09-26 10:46

選舉補助金形同竊取納稅錢？韓國瑜：重大議題共同思考

2019-09-26 12:49

童醫院開箱圖文 急診開刀房都上場

2019-09-26 13:05

新北青春山海線 邀遊客Higher

2019-09-26 12:26

高市議會藍綠衝突 藍控綠營潑咖啡、丟預算書、打人

2019-09-26 13:33

桃園舉債高負擔大 藍議員批鄭文燦「了尾仔囝」

2019-09-25 19:38

新北中和又爆1例屈公病例 防治範圍擴大到32里

2019-09-26 15:23

影／國旗屋4萬多面國旗海 迎接第25周年國慶日升旗

2019-09-25 19:22

影／144萬張花博卡轉市民卡？ 盧秀燕：收拾善後中

2019-09-26 14:15

小琉球美麗五爪貝遭盜採 志工心痛「請不要破壞」

2019-09-26 10:47

日式警察宿舍將拆除 日88歲婦人看新聞來台尋兒時記憶

2019-09-26 16:09

柯文哲要議員示範黨務政務怎麼分開 她批柯不如韓國瑜

2019-09-25 18:19

新店碧潭裝置藝術小天使被推倒 觀旅局要追查

2019-09-26 12:33

京華城變更住宅區？ 柯文哲：要務實處理

2019-09-26 12:14

高市議會部分旁聽民眾嗆綠議員 雙方起衝突

2019-09-26 12:18

遭韓國瑜罵粗俗、下流不堪 呱吉說明大港演出原因

2019-09-26 17:53

台開新天堂樂園打造花蓮地標 一年人潮逾250萬人次

2019-09-25 19:11

小石虎疑似再遭犬殺 南投今年第2起

2019-09-25 18:30

嘉市議員李奕德遞補宣示 不負從政初衷

2019-09-26 11:03

基隆間歇性大雨累積雨量95毫米 中和路等多處道路積水

2019-09-26 16:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top