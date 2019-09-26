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台南市明年歲出破千億、短差59億元 遭議長郭信良退回

2019-09-26 16:13聯合報 記者鄭維真╱即時報導

台南市議會今天針對第2次定期會召開第2次程委會，由議長郭信良主持，不過他指出，109年歲出預算市府編列超出1000億元，歲入出短差達59億元，退回市府總預算，要求市府在不舉債、不債留子孫的前提下，重新檢討109年度總預算，以向市民負責。

對此，民進黨團隨即召開記者會，譴責郭信良無限擴張議長職權，在程序委員會違法退回明年預算，並無視程序委員發言逕自宣布散會，公然挑戰法治國家的底線，要求「重新召開程序委員會」。總召林宜瑾表示，郭信良退回預算案，等於退回廣大市民福利，也退回蔡英文總統力推、地方不分藍綠引頸期盼的的多項重大前瞻建設，台南市民何其無辜，竟要成為議長擴權下的犧牲品。

郭信良指出，市府4月17日新聞稿指出，107年度總決算，原本歲入及歲出總預算皆編列為848億5708萬7000元，後來決算數為歲入854億110萬3,920元，歲出801億5154萬5218元，尚有賸餘款52億餘元，當時主計處表示，由於仍有歷年累計短絀待填補，未來仍將持續努力，妥適配置有限資源，賡續落實開源節流措施。

郭信良表示，市府5月8日新聞稿指出，市長黃偉哲說，不會為了連任，而不顧後代子孫去舉債。在8月30日新聞稿也寫，要運用有限的財源，將每分錢花在刀口上，所以在第一次定期會時，面對議員建議編列鄰長交通補助費、65歲以上市民健保補助及免費營養午餐等議題，皆以再研議或要妥適運用有限資源來回應。

不過，市府9月17日新聞稿可見，109年度台南市總預算案，歲入編列946億8043萬5千元，歲出編列1005億8,043萬5千元，歲入歲出差短59億元，以舉借同額借款支應。不僅歲入及歲出預算數較108年的862.58億餘元大幅成長，歲出更是首度突破1000億元。

郭信良說，黃偉哲上任首度編列總預算，不僅歲出預算數創新高，更需舉債59億元，對議會議員的建議雖然以新聞稿表示對議員公眾權益的建議相當重視，但實質上卻以財政困難作為理由而置之不理，也沒有任何回文，既然市府9月18日以新聞稿請府會共同守護台南的財政紀律，那麼也請市府從自身做起，以不舉債、不債留子孫為原則，重新檢視109年度的總預算，待檢討完畢後，再重新送程序委員會審查，以向市民負責。

台南市政府回應，中央補助重大建設，使歲出總預算1005億8043萬5千元，但台南市因為黃偉哲尊重民意，推動房屋稅輕稅方案，導致自籌財源下降，歲入預算僅編列946億8043萬5千元。由於109年度歲入與歲出差短59億元，僅能以舉債方式挹注，雖然台南市在過去兩個年度皆平衡預算未舉債，但考量市民福祉與城市發展，市府仍需舉債支應重大建設。

市府表示，程序委員會依法沒有權限退回總預算案，如有不滿內容，只能進行初審並建議，最後仍應交由大會審議，市府堅守財政紀律，也請議會能給予支持，讓公共工程如期如質，府會共同為台南的城市發展而努力。

民進黨團召開記者會，譴責郭信良無限擴張議長職權，在程序委員會違法退回明年預算。記...
民進黨團召開記者會，譴責郭信良無限擴張議長職權，在程序委員會違法退回明年預算。記者鄭維真／攝影
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郭信良黃偉哲健保

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