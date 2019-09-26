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午飯站著吃每天看報紙 百歲人瑞分享養生之道

2019-09-26 15:19聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

在重陽節前夕，嘉義市長黃敏惠今天拜訪2名百歲人瑞林赤和陳國棟，表達誠摯的祝賀之意，兩人分享養生之道，堅持清淡飲食，黃敏惠為他們戴上金牌、贈重陽敬老禮金等十禮，現場歡笑聲此起彼落，場面溫馨逗趣。

嘉義市社會處統計，目前有35名百歲人瑞，黃敏惠呼籲大家要多陪伴、疼惜家中的老寶貝，也祝福所有銀髮長輩重陽節快樂。

生於民國8年的陳國棟，民國36年來台，年輕時經營茶行，訪遍全台茶區，育有四女。陳國棟每天作息固定、飲食清淡，至今每天閱讀報紙的習慣，早餐常吃稀飯配樹籽及豆腐，每天喝一罐啤酒。

陳國棟平時為訓練腿力，午餐都站著吃，一站就是一小時，也因此百歲高齡，上下樓梯依然行動自如。今天，全家人身穿由孫女設計印有茶壺圖案的服裝及100的字樣，與黃敏惠一起為阿公歡慶百歲重陽。

「活動，活動，活著就要動！」百歲人瑞林赤的人生哲學，她年輕時長年勤於家務及農務，節儉持家，育有一子四女。曾獲全國孝行楷模表揚的媳婦王淑珍說，林赤平時茹素，飲食清淡，重視營養保健，近兩年出現失智，由她與看護照顧。待人和善有禮的阿嬤看到黃敏惠到訪，頻頻以「阿里阿多」日文的謝謝向大家表示感謝。

為表達對百歲人瑞的關懷與尊敬，市府致贈每位人瑞重陽節賀匾、金牌、葫蘆（代表福氣）、賀壽壽桃、壽麵、蘋果禮盒（代表平安）、營養禮金5000元及重陽禮金1萬2000元；另代贈衛福部金牌、總統府敬老狀（今年滿百歲人瑞）共十樣，代表十全十美。嘉義相片沖洗業者陸海鎮為人瑞拍攝，幫每一位百歲人瑞與家族拍出最美麗的定格。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在重陽節前夕，嘉義市長黃敏惠（右二）今天拜訪人瑞陳國棟（右三），大家一同欣賞相本...
在重陽節前夕，嘉義市長黃敏惠（右二）今天拜訪人瑞陳國棟（右三），大家一同欣賞相本，場面溫馨逗趣。記者姜宜菁／攝影
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在重陽節前夕，嘉義市長黃敏惠（右四）今天拜訪人瑞林赤（右五），贈送壽桃等10禮，...
在重陽節前夕，嘉義市長黃敏惠（右四）今天拜訪人瑞林赤（右五），贈送壽桃等10禮，代表十全十美。記者姜宜菁／攝影
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在重陽節前夕，嘉義市長黃敏惠（右）今天拜訪人瑞陳國棟（中），大家一同欣賞相本，場...
在重陽節前夕，嘉義市長黃敏惠（右）今天拜訪人瑞陳國棟（中），大家一同欣賞相本，場面溫馨逗趣。記者姜宜菁／攝影
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在重陽節前夕，嘉義市長黃敏惠（右二）今天拜訪人瑞陳國棟（右三），大家一同欣賞相本...
在重陽節前夕，嘉義市長黃敏惠（右二）今天拜訪人瑞陳國棟（右三），大家一同欣賞相本，場面溫馨逗趣。記者姜宜菁／攝影
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在重陽節前夕，嘉義市長黃敏惠（右二）今天拜訪人瑞林赤（左二），大家一同欣賞相本，...
在重陽節前夕，嘉義市長黃敏惠（右二）今天拜訪人瑞林赤（左二），大家一同欣賞相本，場面溫馨逗趣。記者姜宜菁／攝影
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黃敏惠嘉義

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