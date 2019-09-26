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台南109年度總預算短差59億 市議會退回

2019-09-26 14:56中央社 台南26日電

台南市政府編列109年度總預算案，歲出約1005億元，短差59億元，今天被市議會程序委員會退回，要求重新檢討，不能債留子孫；市府則表示，適度舉債有助於城市發展。

台南市議會議長郭信良今天召開今年第2次定期會第2次程序委員會，決議退回台南市政府109年度總預算案；郭信良表示，109年度歲入出預算短差達59億元，他要求市府在不舉債、不債留子孫的前題下，重新檢討總預算案。

郭信良說，109年度台南市總預算案，歲入編列946億8043萬5000元，歲出編列1005億8043萬5000元，不僅歲入及歲出預算較108年度大幅成長，歲出更是首度突破1000億元；109年度總預算案必須重新檢視，待檢討完畢後，重送程委會審查，向市民負責。

台南市政府則發布新聞稿指出，台南市今年爭取到上百億元的中央補助計畫，包括前瞻計畫、生活圈道路建設計畫、治水建設、圖書館總館新建工程、赤崁文化園區改造工程、岸內糖廠影視基地發展計畫等。

市府表示，因中央補助重大建設，使台南市109年度歲出總預算達1005億8043萬5000元，市府又因推動房屋稅輕稅方案，自籌財源下降，歲入預算僅編列946億8043萬5000元，短差59億元，市府只能以舉債挹注支應重大建設。

市府表示，市議會程序委員會依法沒有權限退回總預算案，只能進行初審並建議，最後交由大會審議。以舉債的合理性及總預算案審查的適法性，市議會應將總預算案提報到大會審議，退回總預算案，不符市民利益，也於法無據。

郭信良圖書館

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