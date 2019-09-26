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雲林縣府爭取7億興建側車道 國道3古坑交流道亂象有解

2019-09-26 13:03聯合報 記者李京昇╱即時報導

國道3號古坑交流道自105年完工通車後，分別縣道149甲線及158甲線設置南下北上出口匝道，其距離逾3公里，民眾容易下錯交流道後，造成交通動線紊亂，雲林縣長張麗善今天會同各單位到場勘查。

國道3號古坑交流道採分離式鑽石型交流道設計，分別在縣道158甲線設置南下入口及北上出口，及縣道149甲線設置北上入口及南下出口，又因南下出口與台78線快速道相同車道，所以常有駕駛下錯出口，必須繞行再上交流道，造成地方及遊客怨聲載道。

張麗善指出，縣府將針對交流道進行改善方案之評估，預計在國道三號道路主線兩側，增設平面側車道，採單向各一快車道一機車道配置，北上線長度為2648公尺、南下線為2835公尺，總經費為7.58億元。

其中用地費用新台幣1.12億，工程經費新台幣6.46億，概估工期約21個月，預計完成後可快速往來縣道149甲線及縣道158甲線，以利南下北上車流，免去繞行困擾。

張麗善率領副縣長謝淑亞、縣府工務處長汪令堯等人到場會勘，並會同古坑鄉長沈勝騰、雲林縣議員蔡東富、賴明源、顏忠義、陳樹吉、王秋足、張庭綺等地方民意代表。

張麗善也提到，礙於地方政府財力，本改善方案縣府已於今年5月拜會交通部長林佳龍，將改善方案函報至交通部公路總局，爭取納入生活圈道路交通系統建設計畫，希望中央地方合力，解決交通問題，完整交流道及平面道路系統。

國道3號古坑交流道自105年完工通車後，分別縣道149甲線及158甲線設置南下北...
國道3號古坑交流道自105年完工通車後，分別縣道149甲線及158甲線設置南下北上出口匝道，其距離逾3公里，民眾容易下錯交流道後，造成交通動線紊亂，雲林縣府將斥資7.58億元改善。記者李京昇／攝影
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縣長張麗善（左三）等人今天到國道3號古坑交流道會勘。記者李京昇／攝影
縣長張麗善（左三）等人今天到國道3號古坑交流道會勘。記者李京昇／攝影
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張麗善車道古坑

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