嘉市議員李奕德遞補宣示 不負從政初衷

2019-09-26 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市前議員郭明賓去年選舉涉及賄選，台南高分院日前宣判郭當選無效，中選會上周公告其職缺由該區落選頭李奕德遞補；嘉義市議會今天舉行李奕德宣誓就職典禮，嘉義市長黃敏惠、嘉義市小英之友會等地方人士到場慶賀。

嘉義市議會本屆應有23席，因嘉義市議員廖天隆被控賄選，今年2月以死明志，其職缺不可遞補，如今李奕德加入，現有22席。

市議會今天舉行李奕德宣誓就職典禮，嘉義地方法院庭長洪嘉蘭監誓，洪嘉蘭表示，嘉義市議會非常有效率，是率先全國通過國中小學全面裝設冷氣政策，讓孩子在炎熱的夏天有良好的學習環境，如今李奕德加入，期許他繼續監督市政。

李奕德去年二度參選嘉義市東區市議員選舉，以些微的票數落敗，如今因郭明賓去年選舉被控涉嫌賄選，郭為彰顯悔意，在民事宣判前自行辭職，並主張職缺不可遞補，民事一、二審認定攸關其他候選人選舉利益，因此職缺應要遞補。

李奕德表示，雖然任期僅3年多，絕不負從政的初衷，和嘉義鄉親一人一票的恩情；李奕德為無黨籍，嘉義市小英之友會執行秘書簡慈瑩率幹部獻花恭賀，備受關注。李奕德說，自己曾是小英之友會的理事，現為顧問。