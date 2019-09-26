親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

空軍又當冤大頭，買了會洩密的電戰莢艙？

韓施政報告「講太久」遭綠打斷 議會人員：和陳菊差不多

嘉市議員李奕德遞補宣示 不負從政初衷

2019-09-26 11:03聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義市前議員郭明賓去年選舉涉及賄選，台南高分院日前宣判郭當選無效，中選會上周公告其職缺由該區落選頭李奕德遞補；嘉義市議會今天舉行李奕德宣誓就職典禮，嘉義市長黃敏惠、嘉義市小英之友會等地方人士到場慶賀。

嘉義市議會本屆應有23席，因嘉義市議員廖天隆被控賄選，今年2月以死明志，其職缺不可遞補，如今李奕德加入，現有22席。

市議會今天舉行李奕德宣誓就職典禮，嘉義地方法院庭長洪嘉蘭監誓，洪嘉蘭表示，嘉義市議會非常有效率，是率先全國通過國中小學全面裝設冷氣政策，讓孩子在炎熱的夏天有良好的學習環境，如今李奕德加入，期許他繼續監督市政。

李奕德去年二度參選嘉義市東區市議員選舉，以些微的票數落敗，如今因郭明賓去年選舉被控涉嫌賄選，郭為彰顯悔意，在民事宣判前自行辭職，並主張職缺不可遞補，民事一、二審認定攸關其他候選人選舉利益，因此職缺應要遞補。

李奕德表示，雖然任期僅3年多，絕不負從政的初衷，和嘉義鄉親一人一票的恩情；李奕德為無黨籍，嘉義市小英之友會執行秘書簡慈瑩率幹部獻花恭賀，備受關注。李奕德說，自己曾是小英之友會的理事，現為顧問。

黃敏惠說，嘉義市是一個民主聖地，府會關係當中大家共同努力，且市民也在看，市政工作需要議員們監督與指導，給予市府寶貴意見，李奕德長期在地方經營社會關心市政，了解民意，市府會與他做最好的溝通。

嘉義市議會今天舉行李奕德遞補宣誓就職典禮。記者姜宜菁／攝影
嘉義市議會今天舉行李奕德遞補宣誓就職典禮。記者姜宜菁／攝影
分享
嘉義市議員李奕德（左四）今天宣誓就職，嘉義市長黃敏惠（左五）到場祝賀。記者姜宜菁...
嘉義市議員李奕德（左四）今天宣誓就職，嘉義市長黃敏惠（左五）到場祝賀。記者姜宜菁／攝影
分享
嘉義市議會今天舉行李奕德遞補宣誓就職典禮。記者姜宜菁／攝影
嘉義市議會今天舉行李奕德遞補宣誓就職典禮。記者姜宜菁／攝影
分享
嘉義市議員李奕德（右四）今天宣誓就職，嘉義市小英之友會執行秘書簡慈瑩（左四）率幹...
嘉義市議員李奕德（右四）今天宣誓就職，嘉義市小英之友會執行秘書簡慈瑩（左四）率幹部獻花恭賀，備受矚目。記者姜宜菁／攝影
分享
嘉義市議員李奕德（左）今天宣誓就職，嘉義市長黃敏惠（右）到場祝賀。記者姜宜菁／攝...
嘉義市議員李奕德（左）今天宣誓就職，嘉義市長黃敏惠（右）到場祝賀。記者姜宜菁／攝影
分享

嘉義賄選

相關新聞

不一樣的教師節！環球幼兒園帶孩子體驗攀樹

2019-09-26 12:11

送23所偏鄉小校 左鎮果農約定每年春季來送有機芭樂

2019-09-26 09:06

嘉義市立美術館 明年2月完工

2019-09-25 23:30

上學難！左鎮姊弟 走1公里泥濘路

2019-09-25 23:28

台南舊城區6老建物變身 吸遊客朝聖

2019-09-25 23:26

東北季風叩關 濁水溪揚塵

2019-09-25 23:26

台南車站前 國賓大樓年底拉皮

2019-09-25 23:12

嘉縣大林黃金地段重劃 民眾樂見其成

2019-09-25 19:01

929全球抗極權 台南發起「撐香港」遊行

2019-09-25 18:29

H&M進駐台南設點 台南人樂「終於要來了」

2019-09-25 18:18

影／下月完工！麥寮出海口設置抽水井、綠覆蓋 防制揚塵

2019-09-25 17:41

動管員精準捕捉毛小孩 還跳水救援做CPR

2019-09-25 17:11

嘉市將出現曼哈頓懸日 市府：別為了追日冒險

2019-09-25 15:43

北港國際糕餅麻油節 9月28、29日盛大登場

2019-09-25 15:02

台南左鎮搶修斷路 「給孩子一條安全的上學路」

2019-09-25 14:47

新南向前進東協 台越畜產簽訂合作意願書

2019-09-25 13:50

果然是「大內高手」！ 大內百歲人瑞任鄰長52載還打拳

2019-09-25 13:06

雲林潛在失智症近萬人 台大醫雲林分院年增逾200例

2019-09-25 12:44

影／柿子紅了！今年產量少 柿子入菜讓你胃口大開

2019-09-25 12:37

台南車站前將有新門面 國賓大樓外觀準備拉皮了！

2019-09-25 12:32

力挺香港反送中 台南公民團體9月29日首度遊行

2019-09-25 12:06

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

H&M進駐台南設點 台南人樂「終於要來了」

2019-09-25 18:18

南投大飯店賣起拉麵求生 無奈面對偏低的住房率

2019-09-25 16:11

影／每天水煮蛋+跑步月瘦8公斤 林右昌重訓嗆陳其邁會輸

2019-09-25 21:45

中台禪寺108法師圍繞 呂崇民送父親最後一程

2019-09-25 12:34

質詢韓國瑜抽籤靠運氣 安全名單綠5人藍7人

2019-09-26 10:12

開始揪團！白晝之夜下周登場 捷運、公車都加開班次

2019-09-25 19:02

高市議會藍綠議員爆發激烈衝突

2019-09-26 11:13

韓國瑜施政報告 竟被綠議員抱怨打斷

2019-09-26 10:55

橫山鄉長張志弘涉貪羈押 縣府秘書徐世憲代理鄉長

2019-09-25 13:48

資源回收半天買不起1個便當 環保署加碼補助

2019-09-25 17:28

高雄老字號華后飯店傳將歇業！鹽埕「一王一后」說再見

2019-09-26 09:47

國慶晚會畢書盡、玖壹壹桃園登台 9000張門票免費索取

2019-09-25 16:59

全台最美南迴公路安朔-草埔段 年底通車

2019-09-25 23:28

蘆竹區長與女議員爆婚訊 鄭文燦將早一步調動人事

2019-09-26 10:02

主人往生留下43隻犬貓無人照料 動保處盼社會愛心認養

2019-09-26 09:35

雲林潛在失智症近萬人 台大醫雲林分院年增逾200例

2019-09-25 12:44

愛情摩天輪有譜？土開公司已納入港區招商項目

2019-09-25 16:14

台南車站前將有新門面 國賓大樓外觀準備拉皮了！

2019-09-25 12:32

穿山甲半年救援40隻 16隻遭野狗咬傷

2019-09-26 07:36

高嘉瑜控北市捷運局 放任租屋公司炒作出租價

2019-09-25 12:24

桃園舉債高負擔大 藍議員批鄭文燦「了尾仔囝」

2019-09-25 19:38

新北屈公病300人孳清淨山 侯友宜下午也要視察

2019-09-25 13:07

40歲婦人無預警昏倒 腦動脈瘤惹禍預防方式僅一種

2019-09-26 10:23

台南車站前 國賓大樓年底拉皮

2019-09-25 23:12

影／基隆田寮河可望變清 花近2億田寮河、旭川河水質改善動工

2019-09-25 17:51

嘉市將出現曼哈頓懸日 市府：別為了追日冒險

2019-09-25 15:43

影／國旗屋4萬多面國旗海 迎接第25周年國慶日升旗

2019-09-25 19:22

台南舊城區6老建物變身 吸遊客朝聖

2019-09-25 23:26

嘉義市立美術館變更設計 預計明年中開館

2019-09-25 19:07

果然是「大內高手」！ 大內百歲人瑞任鄰長52載還打拳

2019-09-25 13:06

柯文哲要議員示範黨務政務怎麼分開 她批柯不如韓國瑜

2019-09-25 18:19

他罹大腸癌58歲才當房仲 8年後創業當店東

2019-09-25 12:18

高市議員市政考察 韓國瑜選3大亮點並全程陪同

2019-09-25 15:22

海選接基隆新觀光行銷處長 曾姿雯先走1萬步探美景美食

2019-09-25 16:51

陳菊質詢可以縮短 孫大千：韓國瑜準時開會散會不行？

2019-09-25 17:13

台開新天堂樂園打造花蓮地標 一年人潮逾250萬人次

2019-09-25 19:11

國慶日當天行程？ 侯友宜：該排的市政行程就先排

2019-09-25 15:47

國小附近娃娃機充斥情趣用品、甩棍 苗縣議員實地探查

2019-09-25 15:31

重慶北路北上匝道塞爆 議員批：塞車是上班唯一選擇

2019-09-25 12:40

手工西服世界爭光 柯文哲：要讓遊客來台都做一套回去

2019-09-25 16:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top